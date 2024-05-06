Генпрокуратура и Минюст РФ заинтересовались Шевчуком после речи на концерте ДДТ в Дубае

Фронтмена российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука проверят на призывы к экстремистской деятельности после разговора о революции на выступлении в Дубае. Ему грозит уголовное дело, а ещё могут быть запрещены въезды в Эмираты и концерты там. Общественные деятели уже направили обращения в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России, пишет Mash.

Во время концерта в ОАЭ Шевчук между песнями произнёс речь, в которой выразил мысль о том, что все плохие времена заканчиваются революцией, и призвал всех мыслить в том же ключе. Видео появилось в публичном доступе и вызвало вопросы у председателя Совета отцов России Андрея Згонникова, который обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить слова рокера на призывы к экстремизму. Аналогичную проверку проведёт и российское Министерство юстиции. А если будет доказан факт иностранного финансирования, то музыканту могут присвоить статус иноагента.