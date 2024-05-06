Генпрокуратура и Минюст РФ заинтересовались Шевчуком после речи на концерте ДДТ в Дубае
Mash: Лидера ДДТ Шевчука проверят на призыв к экстремизму после концерта в Дубае
Лидер ДДТ Юрий Шевчук. Обложка © VK / Юрий Шевчук
Фронтмена российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука проверят на призывы к экстремистской деятельности после разговора о революции на выступлении в Дубае. Ему грозит уголовное дело, а ещё могут быть запрещены въезды в Эмираты и концерты там. Общественные деятели уже направили обращения в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России, пишет Mash.
Философская речь Юрия Шевчука на концерте в Дубае. Видео © Telegram / ДУБАЙ.REPORT
Во время концерта в ОАЭ Шевчук между песнями произнёс речь, в которой выразил мысль о том, что все плохие времена заканчиваются революцией, и призвал всех мыслить в том же ключе. Видео появилось в публичном доступе и вызвало вопросы у председателя Совета отцов России Андрея Згонникова, который обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить слова рокера на призывы к экстремизму. Аналогичную проверку проведёт и российское Министерство юстиции. А если будет доказан факт иностранного финансирования, то музыканту могут присвоить статус иноагента.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре прошлого года у Шевчука случился инфаркт миокарда, из-за чего все выступления ДДТ пришлось перенести на 2024 год. Музыкант быстро поправился после болезни, но находился на обязательной реабилитации до декабря 2023-го. Кстати, рокер уже не в первые попадает в поле зрения власти. Ранее Милонов призвал запретить выступать в России "сильно деградировавшему" Шевчуку. Также о нём высказывался основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, раскритиковав позицию своего коллеги по цеху.