Милонов призвал запретить выступать в России "сильно деградировавшему" Шевчуку
Виталий Милонов призвал лишить Юрия Шевчука возможности выступать в России из-за его нового клипа
Виталий Милонов и Юрий Шевчук. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин / Александр Рюмин
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука необходимо лишить возможности выступать в России. В разговоре с телеканалом "Москва 24" парламентарий, комментируя новый клип Шевчука на песню "Родина, вернись домой", отметил, что музыкант "сильно деградировал".
"Я помню того Юрия Шевчука, который был с нашими бойцами в Чечне и поддерживал их. Сейчас он занимает провласовскую позицию. И, естественно, что он уже давно не живёт жизнью страны, и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя", — заявил депутат.
Также Милонов раскритиковал творчество ДДТ. По его словам, песни группы превратились в "под копирку написанные фонограммы". Парламентарий подчеркнул, что такое творчество не вызывает уважения, а авторы похоронили себя в культурном плане. Милонов призвал помогать и давать площадки тем, кто занимает другую позицию, а таким, как Шевчук, — категорически запрещать любые выступления, даже на частных корпоративах.
Ранее группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были состояться 17, 19 и 21 февраля соответственно. Музыканты обещали сообщить новые даты, "как только появится такая возможность".