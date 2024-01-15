"Пусть кричат — уродина": Почему лидер ДДТ Юрий Шевчук осуждает СВО и какие богатства его держат в России Легенда русского рока Юрий Шевчук выпустил очередную песню с сарказмом по отношению к СВО и её участникам. Тем не менее он не спешит уезжать из России. Лайф выяснил, как живёт рокер и какие активы у него есть. 14 января, 21:41 Как живёт осуждающий СВО рокер Юрий Шевчук. Коллаж © LIFE. Фото © Александр Рюмин, © Shutterstock

О чём сейчас поёт фронтмен ДДТ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил видеоклип "Новости", где оскорбляет срочников, мобилизованных, наши власти и до кучи советует россиянам родиться обратно.

— Слушаю новости <...>, благословенных просроченных срочников, животворящих гуманных шокеров <...>. Тьма наступает <...>. Опустело село, пьёт Рязань из Днепра, от венков расцвело <...>. Сыпятся новости, удовольствие тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров <...>. Назвав себя Родиной, эти нули равнодушно крадут время нашей земли <...>. Расстреляли любовь, что была нашей птицей <...>. Предлагаю всем тем, кто собрался родиться, обратно залезть <...>! — завывает Шевчук.

Кадр из нового видеоклипа ДДТ. Фото © Youtube / officialddt

А год назад рокер сочинил и спел антироссийский памфлет "Родина, вернись домой". Там он призвал Россию свернуть СВО и "не сходить с ума".

В каких странах и на каком языке теперь выступает Юрий Шевчук

Свою позицию Юрий Шевчук публично обозначил ещё в мае позапрошлого года, когда на концерте в Уфе обхаял президента страны и осудил СВО. За это на него составили административный протокол по статье о дискредитации Российской армии и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей. Следом были отменены его выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Кургане и Тюмени.

Юрий Шевчук на скандальном концерте в Уфе. Фото © t.me / SHOT

— Нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной, — пафосно прокомментировал Юрий Шевчук. Впрочем, остаётся непонятным, какую именно страну имел в виду певец, потому что в том же интервью он признался, что все личные гонорары перечисляет беженцам с Украины.

Своей позиции рокер не стесняется, а всячески подчёркивает. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuri_shevchuk_forever

При этом Шевчук уверяет, что не покинул и не собирается покидать Россию. Правда, сейчас он, скорее всего, за границей. На новогодних праздниках его группа выступала в Дубае, болгарской Софии и сербском Белграде, на февраль запланированы концерты в Ташкенте и казахских Караганде, Астане и Семее, на весну – лето — в израильском Тель-Авиве и кипрском Лимасоле. В Казахстан Юрий Шевчук зачастил. На последних концертах он даже часть репертуара исполнял на казахском.

Юрий Шевчук поёт на казахском языке. Видео © t.me / НЕБОЖЕНА

Интересно сравнить сегодняшнюю позицию рокера с тем, что он говорил в далёком 2004 году. Тогда Шевчук, расточая комплименты российским властям, регулярно ездил выступать в горячие точки. "Я вижу там настоящих пацанов", — с гордостью говорил лидер ДДТ.

Что у Юрия Шевчука есть в России

Юрий Шевчук живёт на Моховой улице, изобилующей историческими памятниками даже по меркам Санкт-Петербурга. Там у певца имеется квартира на 260 квадратов в знаменитом доме Мелихова. Речь об особняке, возведённом в середине XIX века. Последним его дореволюционным владельцем являлась Мария Граббе, бывшая фрейлина императора Александра III. В сдаваемых флигелях селились писатель Тарас Шевченко, композитор Михаил Глинка, художник Карл Брюллов. Этот дом считался элитным раньше, остаётся таковым и сейчас.

Выдержанный в духе неоренессанса фасад богато декорирован головами, похожими на бюсты римских цезарей, и украшен необычной лепниной: мифологическими сценами с купидонами и сатирами. Закрытый двор оснащён фонтаном. Лестничная клетка выделена эркером и эффектным входным порталом. Общие коридоры также поражают роскошью и красотой.

Если верить риелторским сайтам, эта недвижимость Юрия Шевчука может потянуть на 200 млн рублей.









В собственности рокера может оставаться ещё четырёхкомнатная квартира в дореволюционном доме на 15-й линии Васильевского острова ценой до 30 млн рублей. Там он жил до переезда в дом Мелихова.

Есть у Юрия Шевчука и дача. Она располагается в Карельском перешейке на первой линии озера Красное — это особо охраняемая природная территория. Коттедж певца не похож на дворец, но в нём очень уютно. Имеется всё необходимое: теплица, огород, баня, бассейн. Соседей мало, и их участки далеко. Зато вокруг много деревьев, кустарников, ягод и грибов, в водоёме полно рыбы. Примерная стоимость домовладения — 20 млн рублей.





Юрий Шевчук продолжает вести бизнес в России. Для этого он зарегистрировал ИП и фирму "Рокгруппа ДДТ", принёсшую ему 100 млн рублей за пять лет. Альбомы с мерчем Шевчук распродаёт через онлайн-магазин Farshmag и краудфандинговую платформу Planeta.ru. Можно заказать пластинки с записью его последних антироссийских треков.

Семья Юрия Шевчука

По материнский линии Юрий Шевчук — татарин, по отцовской линии — западный украинец. Его дед служил офицером армии Петлюры. Отец был крупным функционером КПСС и работником Министерства торговли СССР по госзакупкам.

Старший сын Юрия Шевчука, 36-летний Пётр, сейчас находится в аргентинском городе Каба, а до лета 2023 года жил в Тбилиси в так называемом районе богачей Ваке. Прежде чем переехать в Латинскую Америку, он распродал имущество, находившееся в его съёмной грузинской квартире: компьютер iMac, пару студийных мониторов, док-станцию, видеокарты, увлажнитель воздуха, кровать, кухонную утварь, домашние цветы и ковёр. Из России старший сын Шевчука уехал сразу после начала СВО (которую, как и отец, осуждает) и после на родину уже не возвращался. Свои соцсети он удалил. Тем не менее папарацци смогли сфотографировать Петра в Грузии, оказалось, он перекрасил волосы в кислотно-жёлтый цвет.

Своего внебрачного младшего сына рокер почти не воспитывал. Парню 26 лет, до недавнего времени он жил на две страны: в России и Германии.

Нынешнюю свою пассию, Екатерину, рокер тщательно скрывает. Пара живёт гражданским браком. В Википедии пишут, что её фамилия Дятлова, но Лайф выяснил, что это не так. Её зовут Екатерина Грабовская, и она в недавнем прошлом коренная киевлянка с улицы Лютеранской.

До отъезда из России Пётр Шевчук занимался диджеингом. В соцсетях можно найти множество провокационных фотографий с ним. Фото © Vk / Dmitry Pyoryshkin

Нужно ли наказывать Шевчука за его критику спецоперации и властей страны? 0 Нужно наказать, он уже перешёл все границы Если ему здесь не нравится, то пусть едет жить в другую страну Я не слежу за жизнью Шевчука, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров