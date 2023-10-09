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9 октября, 10:43

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук перенёс инфаркт

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук в сентябре перенёс инфаркт миокарда

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в сентябре перенёс инфаркт миокарда. Все предстоящие концерты коллектива перенесли на следующий год. Сейчас музыкант находится на реабилитации.

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук объявил о переносе концертов на 2024 год. Видео © SHOT

"Группа "ДДТ" вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенёс инфаркт миокарда", — говорится на официальном сайте коллектива.

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Сейчас Шевчук чувствует себя хорошо, он проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря этого года. Концерты группы переносятся на январь 2024 года.

Ранее Лайф рассказывал о том, что лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук принял решение о переносе выступления коллектива, которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. До этого Шевчук отменял концерты в России "по не зависящим от него причинам".

Обложка ©

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
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