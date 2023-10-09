Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук перенёс инфаркт
Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук в сентябре перенёс инфаркт миокарда
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в сентябре перенёс инфаркт миокарда. Все предстоящие концерты коллектива перенесли на следующий год. Сейчас музыкант находится на реабилитации.
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук объявил о переносе концертов на 2024 год. Видео © SHOT
"Группа "ДДТ" вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенёс инфаркт миокарда", — говорится на официальном сайте коллектива.
Сейчас Шевчук чувствует себя хорошо, он проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря этого года. Концерты группы переносятся на январь 2024 года.
Ранее Лайф рассказывал о том, что лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук принял решение о переносе выступления коллектива, которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. До этого Шевчук отменял концерты в России "по не зависящим от него причинам".
АГН "Москва" / Кирилл Зыков