Группа "ДДТ" переносит концерт в Тель-Авиве на фоне обстрелов Израиля
Российские музыканты начали отменять или переносить свои концерты в Израиле, после того как территория страны подверглась обстрелам со стороны сектора Газа. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук уже принял решение о переносе выступления коллектива, которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. Новая дата пока не объявлялась. Пока ещё на сайте группы висит анонс концерта и к продаже предлагаются билеты.
Ранее Шевчук отменял концерты в России "по не зависящим от него причинам", а также неоднократно критиковал спецоперацию.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, а в Палестине заявили о гибели 160 человек.
t.me / DDT рок-группа