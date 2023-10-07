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7 октября, 13:06

Группа "ДДТ" переносит концерт в Тель-Авиве на фоне обстрелов Израиля

Российские музыканты начали отменять или переносить свои концерты в Израиле, после того как территория страны подверглась обстрелам со стороны сектора Газа. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук уже принял решение о переносе выступления коллектива, которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. Новая дата пока не объявлялась. Пока ещё на сайте группы висит анонс концерта и к продаже предлагаются билеты.

Ранее Шевчук отменял концерты в России "по не зависящим от него причинам", а также неоднократно критиковал спецоперацию.

Сектор Газа на заднем дворе Израиля: Чем грозит обострение между Израилем и Палестиной всему миру

Сектор Газа на заднем дворе Израиля: Чем грозит обострение между Израилем и Палестиной всему миру

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС выразили поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, а в Палестине заявили о гибели 160 человек.

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t.me / DDT рок-группа

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 13:25

    Иудушка наложил в свои штанишки ?

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