Группа "ДДТ" переносит концерт в Тель-Авиве на фоне обстрелов Израиля

Российские музыканты начали отменять или переносить свои концерты в Израиле, после того как территория страны подверглась обстрелам со стороны сектора Газа. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук уже принял решение о переносе выступления коллектива, которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. Новая дата пока не объявлялась. Пока ещё на сайте группы висит анонс концерта и к продаже предлагаются билеты.