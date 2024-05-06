В Госдуме вступились за лидера ДДТ Шевчука после речи в Дубае о революции Депутат Драпеко посоветовала читать Маркса осудившим Шевчука за экстремизм 6 мая, 14:07 Юрий Шевчук. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко не понимает, чем вызвано недовольство россиян солистом ДДТ Юрием Шевчуком, который высказался о революции на своём концерте в Дубае. Об этом депутат сообщила в беседе с NEWS.ru.

"Тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. Давайте на него подадим в суд и ещё на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи", — заявила она.

По её словам, нельзя каждый раз заводить уголовное дело на артиста, который сказал что-то не то или его слова просто не понравились окружающим.

Напомним, фронтмена российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука проверят на призывы к экстремизму после разговора о революции на выступлении в Дубае. Ему грозит уголовное дело, а ещё могут быть запрещены въезды и концерты в ОАЭ. Общественники уже направили обращения в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России. Критику вызвали слова Шевчука, что вся происходящая "лажа" должна закончиться революцией — "чем-то хорошим".

Авторы Татьяна Миссуми