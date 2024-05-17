"Живёт в четырёх стенах": Внешность Пугачёвой испугала жителей Кипра

Зрители, пришедшие на концерт группы ДДТ в Лимасоле, испугались за здоровье певицы Аллы Пугачёвой, увидев её в зале. По их словам, у Примадонны со здоровьем явные проблемы, пишет сайт MK.ru.

Публика обратила внимание, что Пугачёва "как-то сдала", сутулится, имеет нарушение координации. Ранее она часто гуляла по Кипру и её появления широко обсуждались, теперь же есть ощущение, что "Алла живёт в четырёх стенах".

Пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с изданием оценила последние снимки в соцсетях Примадонны, обратив внимание, что они выдают проблемы со здоровьем певицы.

"На мой взгляд, выглядит Алла неважно. На лице всё видно: потяжелел подбородок, неровные асимметричные губы. Всё это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам ещё в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас всё смотрится негармонично", — пояснила Байрамукова.

Специалист отметила, что певица старается спрятать проблемы за фотошопом, но у неё получается плохо. Снимки очевидно обработаны недостаточно профессионально, замылены, и даже непонятно, где пролегают черты лица. Байрамукова выразила удивление неприятием себя у "мудрой" Пугачёвой и сравнила старение её и великой Людмилы Зыкиной, а также Валентины Толкуновой.

Ранее Пугачёва опубликовала серию фотографий со своим мужем юмористом Максимом Галкиным* и лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Их артистка выложила у себя в соцсетях. Многие подписчики певицы отметили, что Примадонна переборщила с фильтрами.