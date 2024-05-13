Пугачёва без объяснения причин перенесла выход новой песни

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва перенесла выход своей новой песни. Речь идёт о композиции под названием "Ложный стыд", премьера которой должна была состояться в понедельник, 13 мая.

Ещё на майских выходных в соцсетях и на сайте 75-летней артистки появилась запись о готовящемся выходе новой песни. Релиз был обещан 13 мая на YouTube-канале и 14 мая на различных музыкальных платформах. Поклонники ждали премьеру, но выход трека, по всей видимости, певица отложила. В частности, анонс "Ложного стыда" сегодня пропал с сайта Пугачёвой. С чем связан перенос релиза, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе.

