Пугачёва без объяснения причин перенесла выход новой песни
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Уехавшая из России певица Алла Пугачёва перенесла выход своей новой песни. Речь идёт о композиции под названием "Ложный стыд", премьера которой должна была состояться в понедельник, 13 мая.
Ещё на майских выходных в соцсетях и на сайте 75-летней артистки появилась запись о готовящемся выходе новой песни. Релиз был обещан 13 мая на YouTube-канале и 14 мая на различных музыкальных платформах. Поклонники ждали премьеру, но выход трека, по всей видимости, певица отложила. В частности, анонс "Ложного стыда" сегодня пропал с сайта Пугачёвой. С чем связан перенос релиза, неизвестно.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе.
* Включён в список иноагентов Минюстом Российской Федерации.