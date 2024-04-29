Тайный финал 12-го сезона: Гагарину заподозрили в романе с победителем "Голоса" Завершился 12-й сезон "Голоса", который оказался богат на интриги. Life.ru рассказывает, как прошло заключительное шоу на Первом канале. 28 апреля, 21:21 Полина Гагарина и финалист 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов. Обложка © 1tv.ru

Финал "Голоса", в который прошли Георгий Русских (команда Владимира Преснякова), Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Анастасия Садковская (команда Антона Беляева) и Алексей Сулима (команда Zivert), начался с совместного выступления конкурсантов со своими наставниками. Русских исполнил с Пресняковым песню "Аэропорты", Шувалов в дуэте с Гагариной спел её хит "Миллион голосов", Садковская и Беляев представили композицию Robots, а Сулима с Zivert выступили с номером "Не болей".

Первый слив участника

Затем финалисты выступили уже с сольными номерами. Русских драйвово и в своём молодёжном стиле спел хит Виктора Цоя "Группа крови", Садковская трогательно исполнила один из главных хитов "Фабрики звёзд" всех времён — "О нём" Ирины Дубцовой — под аккомпанемент гитары. "На меньшее я не согласен" спел опытный Сулима, а вот Шувалову досталась непростая композиция Adagio. Все конкурсанты справились со своей задачей, но в суперфинал прошли только три участника. И это Сулима, Шувалов и Русских. А вот Садковская, которую считали фавориткой проекта и "русской Адель", неожиданно вылетела по результатам зрителей. Фанаты шоу в официальной группе во "ВКонтакте" обвинили в этом её наставника Антона Беляева.

Участница шоу "Голос" Анастасия Садковская. Фото © 1tv.ru

Вот что они писали в комментариях: "Антон завалил свою подопечную. Слабые песни подобрал", "Беляев сделал всё, чтобы Настя проиграла", "Сильнее надо было песню брать", "Беляев виноват в том, что Садковская вылетела. Подборка песен в финале — дно", "Слили девочку", "Не дал ей раскрыться. Беляев загубил Настю. Ужаснейшая подборка песен. Себя пропиарил. Ну и Антон".

Кен и Барби

Ещё со слепых прослушиваний стало очевидно, что Гагарина среди всех своих подопечных выделяет Богдана Шувалова. И именно брюнета с голубыми глазами она уверенно тянула в финал через все этапы. Когда Шувалов в финале исполнил песню "Единственная моя", Гагарина выступила с речью.

"Ни ради одного своего ребёнка я не наряжалась как Барби. Это всё для тебя", — сказала Гагарина, представ перед зрителями в нежно-розовом платье.

А ведущая "Голоса" Яна Чурикова отметила, что многие фанаты уверены, что у Шувалова и Гагариной роман. "У нас родительско-детские отношения. Я люблю Богдана почти как своего сына", — отшутилась Полина, которая явно не ожидала такого поворота в прямом эфире.

Полина Гагарина и Богдан Шувалов. Фото © 1tv.ru

А вот Zivert не скрывала своих чувств и прокричала Сулиме после его очередного выступления: "Я люблю тебя!" Певица искренне и со слезами на глазах поблагодарила его за путь, который они прошли вместе на этом проекте.

Триумф Гагариной

Победителем проекта стал как раз Кен, то есть Богдан Шувалов. В качестве приза он получил один миллион рублей и контракт с продюсерским центром. Гагарина подбежала и кинулась ему на шею, а он поднял её на руки и закружил. И правда, чем не пара?

Победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов. Фото © 1tv.ru

Гагарина тоже не осталась без награды. Зрители её признали лучшей наставницей 12-го сезона. Ей впервые за всё время участия в проекте удалось взять этот приз. На этом всё! Впереди детский "Голос" и "Голос 60+".

Авторы Кира Громова