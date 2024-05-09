Бывший дом Пугачёвой на Истре вновь выставили на продажу, скинув 92 млн
Бывший дом Аллы Пугачёвой на Истре вновь выставлен на продажу спустя год
Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся бывший дом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Бережки. Особняк общей площадью 760 кв. м находится у реки Истра в Солнечногорском районе.
Примадонна владела домом ещё с 90-х годов, в нём успели побывать практически все звёзды отечественной эстрады. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Дело в том, что участок береговой зоны Примадонна арендовала у муниципалитета, а когда подарила дачу внуку, не стала переоформлять договор аренды, пишет kp.ru.
Особняк в Бережках, подаренный Аллой Пугачёвой своему внуку Никите Преснякову. Фото © Telegram / SHOT
На первом этаже роскошного дома помимо свободной гостиной находится кабинет, а также сауна и хамам. На втором этаже разместились семь спален и несколько санузлов. Выше лаунж-зона и бильярдная. На цокольном этаже — личный кинотеатр. На участке же есть гараж на три машиноместа, летний домик и дом для персонала и охраны.
Пресняков год назад выставил дом на продажу за 225 миллионов рублей, но после шумихи в прессе объявление исчезло. Теперь же особняк можно приобрести за 132,5 млн.
Ранее Life.ru писал, что Алла Пугачёва и её семья, уехав из России после начала СВО, оставили свой замок в деревне Грязь Одинцовского городского округа Подмосковья. Артистка сначала проживала в Израиле, потом переехала на Кипр. Недавно в Госдуме подняли вопрос о том, что у Пугачёвой следует конфисковать подмосковный особняк по закону о фейках в адрес ВС РФ. Также активисты предлагают наделить певицу статусом иноагента.