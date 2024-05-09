Бывший дом Пугачёвой на Истре вновь выставили на продажу, скинув 92 млн

На одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся бывший дом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Бережки. Особняк общей площадью 760 кв. м находится у реки Истра в Солнечногорском районе.

Примадонна владела домом ещё с 90-х годов, в нём успели побывать практически все звёзды отечественной эстрады. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Дело в том, что участок береговой зоны Примадонна арендовала у муниципалитета, а когда подарила дачу внуку, не стала переоформлять договор аренды, пишет kp.ru.

Особняк в Бережках, подаренный Аллой Пугачёвой своему внуку Никите Преснякову. Фото © Telegram / SHOT

На первом этаже роскошного дома помимо свободной гостиной находится кабинет, а также сауна и хамам. На втором этаже разместились семь спален и несколько санузлов. Выше лаунж-зона и бильярдная. На цокольном этаже — личный кинотеатр. На участке же есть гараж на три машиноместа, летний домик и дом для персонала и охраны.

Пресняков год назад выставил дом на продажу за 225 миллионов рублей, но после шумихи в прессе объявление исчезло. Теперь же особняк можно приобрести за 132,5 млн.