"Пусть поёт что хочет": Катя Лель назвала Пугачёву легендой после шумихи из-за нового трека

Певица Катя Лель считает, что Алла Пугачёва имеет право выпускать какие угодно песни, потому что до сих пор является легендой в музыке. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru , комментируя новую композицию сбежавшей из России Примадонны "Ложный стыд", вызвавшей неоднозначную реакцию критиков.

Напомним, уехавшая из России певица Алла Пугачёва выпустила новую песню под названием "Ложный стыд". Исполнительница в тексте просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее, навзрыд. Ряд критиков уже высказался, что для Пугачёвой песня может стать провальной. Так, там есть слова "привыкаю к понуканию, маюсь тёртым поводком", и, кроме того, артистка признаётся в тексте, что её постоянно мучает ложный стыд. В припеве она всё время просит не забывать её и продолжать любить. Фанаты уверены, что на фоне антироссийской позиции Пугачёвой композиция выглядит очень показательно.