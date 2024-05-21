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Регион
21 мая, 18:25

Пугачёва выпустила новую песню, в которой призвала "любить её навзрыд"

Алла Пугачёва с опозданием выпустила новую песню "Ложный стыд"

На ютуб-канале уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой вышла новая песня. Речь идёт о композиции под названием "Ложный стыд", премьера которой должна была состояться ещё на прошлой неделе.

Пугачёва выпустила новую песню "Ложный стыд". Видео © YouTube / Алла Пугачёва

Слова к песне написал поэт Михаил Гуцериев, который сочинял хиты для Григория Лепса, Максима Фадеева, Димы Билана и других звёзд российского шоубиза. Новая композиция посвящена любви. Лирическая героиня Пугачёвой просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее.

"Ты пронёсся, словно ветер, мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд", — поёт артистка.

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Тем временем всё больше людей отказываются от общения с Пугачёвой. Один из них — композитор Раймонд Паулс, который заявил, что не хочет больше видеть артистку, для которой когда-то написал огромное количество хитов. А поэт Илья Резник считает, что она могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, потеряла такую возможность.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Наталья Исакова
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