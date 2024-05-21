Пугачёва выпустила новую песню, в которой призвала "любить её навзрыд"

На ютуб-канале уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой вышла новая песня. Речь идёт о композиции под названием "Ложный стыд", премьера которой должна была состояться ещё на прошлой неделе.

Пугачёва выпустила новую песню "Ложный стыд". Видео © YouTube / Алла Пугачёва

Слова к песне написал поэт Михаил Гуцериев, который сочинял хиты для Григория Лепса, Максима Фадеева, Димы Билана и других звёзд российского шоубиза. Новая композиция посвящена любви. Лирическая героиня Пугачёвой просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее.