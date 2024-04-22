"У нас всё в прошлом": Раймонд Паулс отказался от глупых тусовок с Пугачёвой Композитор Паулс признался, что ему больше не о чем говорить с Пугачёвой 22 апреля, 14:17 Раймонд Паулс, Алла Пугачёва. Обложка © Wikipedia, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Композитор Раймонд Паулс заявил, что не хочет больше видеть певицу Аллу Пугачёву, для которой когда-то написал огромное количество хитов. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что артистка для него теперь в прошлом.

"С Аллой у нас давно всё в прошлом. Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне неинтересно", — отметил Паулс.

Он пояснил, что певица Лайма Вайкуле приглашала его на свой фестиваль в Юрмале, который также постоянно посещают Пугачёва с мужем. Но композитор наотрез отказался, так как у него нет времени на "глупые тусовки". По словам Паулса, сейчас он занят творчеством и работой с начинающими музыкантами.

Ранее композитор Раймонд Паулс говорил, что у певицы Аллы Пугачёвой, уехавшей с семьёй из России после начала СВО, очень сложный характер. По его словам, исполнительница могла вспылить на пустом месте, особенно если выпьет. Паулс признался, что иногда их размолвка с Пугачёвой могла длиться месяцами.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

Авторы Татьяна Миссуми