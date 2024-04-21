"Королеву делает свита": Эксперт раскрыл, кому Пугачёва обязана своим былым успехом

То, что певица Алла Пугачёва покинула страну и разорвала творческие отношения с поэтом-песенником Ильёй Резником, композиторами Раймондом Паулсом и Александром Зацепиным, — это её большое упущение. Как пишет обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий, исполнительница ещё в 1990-е годы забыла, что "королеву делает свита".

По его словам, Пугачёва хоть и не лишена артистического таланта и в былые годы даже отличалась серьёзными вокальными данными, без мэтров советской эстрадной школы никогда не поднялась бы над уровнем районной самодеятельности, что только подтверждает её нынешнее состояние.

"Потому что одно дело, когда для певицы сочиняют музыку Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс, чтобы потом соединить их со стихами Марины Цветаевой, Леонида Дербенёва, Ильи Резника. И совсем другое, когда творчество скатывается до уровня песни про мадам Брошкину или нынешних композиций со строчками "Я плачу на твоём плече, почему ты так красив, иногда невыносим", — пояснил Бабицкий.

Он подчеркнул, что одно из обязательных качеств выдающихся артистов — умение выбирать талантливых авторов и песни, тогда как подобный навык Пугачёвой был утрачен ещё 30 лет назад. По словам эксперта, последние три десятка лет певица только и занималась тем, что сколачивала капитал. В результате у неё появились квартира в элитном доме в центре Москвы, замок в Подмосковье, дача в Истре, подаренная внуку. Сейчас за этим, правда, некому следить: артистка почти не навещает собственные владения.

Эксперт подчеркнул, что лучший период творчества связан с советским временем. Именно тогда она работала с выдающимися эстрадными композиторами и поэтами страны.