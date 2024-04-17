"Непросто ей": Подруга Пугачёвой раскрыла состояние Примадонны на чужбине

Певице Алле Пугачёвой в последние годы приходится непросто. Об этом рассказала телеведущая Кира Прошутинская, которая уже давно дружит с исполнительницей "Миллиона алых роз" и не теряет с ней связь даже после её отъезда.

"Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с её жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, ещё со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах", — приводит её слова сайт MK.ru.

Она также рассказала, что впервые за долгое время не получала приглашений от Пугачёвой на юбилей. По её словам, впервые в преддверии 15 апреля ей никто не звонил из журналистов, чтобы записать поздравление, а в СМИ становится всё меньше публикаций и интервью с Примадонной. Телеведущая отметила, что до всех заявлений подруги эфиры накануне дня рождения певицы всегда были переполнены фильмами и концертами с её участием.

Кстати, недавно Life.ru писал, что в этом году Пугачёва осталась одна в свой 75-летний юбилей. Сейчас она находится в Кесарии вместе с детьми. Певица планировала грандиозно отметить праздник, но планы рухнули из-за атаки Ирана на Израиль: никто из гостей не смог добраться до именинницы, потому что было прервано авиасообщение. В момент обстрела со стороны Тегерана её муж Максим Галкин* выложил видеосообщение в соцсетях, где со стаканом в руке пожелал удачи израильским силам ПВО и сообщил, что пошёл спать.