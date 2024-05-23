Стала известна истинная причина "холодной войны" между Пугачёвой и Ротару

Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала, что предметом напряжённости между Аллой Пугачёвой и Софией Ротару всегда были деньги, получаемые певицами за выступления. Об этом пишет Kp.ru.

"Если Ротару узнавала, что Пугачёва участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задёшево выступать не будет", — отметила продюсер.

Красная привела в пример один из музыкальных фестивалей в Баку, в котором принимала участие Пугачёва. Примадонна получила за своё выступление на нём гонорар, который составил полмиллиона долларов. От таких новостей Ротару была в бешенстве, поскольку ценник на её появление был вдвое ниже. Продюсер рассказала, что тогда украино-российская певица поставила организаторам ультиматум: "Частный борт на обратную дорогу, как у Пугачёвой, либо фестиваль без "Хуторянки".