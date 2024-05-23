Стала известна истинная причина "холодной войны" между Пугачёвой и Ротару
Продюсер Красная назвала причиной вражды между Пугачёвой и Ротару гонорары
Певицы Алла Пугачёва и София Ротару. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Вячеслав Прокофьев
Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала, что предметом напряжённости между Аллой Пугачёвой и Софией Ротару всегда были деньги, получаемые певицами за выступления. Об этом пишет Kp.ru.
"Если Ротару узнавала, что Пугачёва участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задёшево выступать не будет", — отметила продюсер.
Красная привела в пример один из музыкальных фестивалей в Баку, в котором принимала участие Пугачёва. Примадонна получила за своё выступление на нём гонорар, который составил полмиллиона долларов. От таких новостей Ротару была в бешенстве, поскольку ценник на её появление был вдвое ниже. Продюсер рассказала, что тогда украино-российская певица поставила организаторам ультиматум: "Частный борт на обратную дорогу, как у Пугачёвой, либо фестиваль без "Хуторянки".
Однако своё соперничество артистки не превращали в открытый межличностный конфликт. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что их противостояние больше напоминало холодную войну. Он утверждает, что певицы иногда оказывали друг другу помощь. Однажды Ротару даже поделилась с Пугачёвой обезболивающим, когда у той заболела голова на сборном концерте.
В любом случае все препирательства между певицами остались в прошлом. Сейчас обе ведут новую жизнь. 76-летняя София Ротару живёт в доме в Киевской области, а её внуки уже пустили корни в США. В свою очередь, Примадонна обитает на Кипре, где недавно сходила на концерт российской группы ДДТ. Россияне, которые также посетили выступление Шевчука и компании, отметили, что Пугачёва выглядит погасшей, как будто "всё время живёт в четырёх стенах".