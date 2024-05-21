Стало известно местонахождение пропавшей с радаров Софии Ротару

Долгое время ходили слухи, что пропавшая с радаров певица София Ротару уехала с Украины в Европу, сама же 76-летняя артистка по-прежнему продолжает хранить молчание. На деле же оказалось, что она скрывается с семьёй в пригороде Киева. Как сообщает kp.ru, пять месяцев назад младшая сестра Ротару рассказывала в интервью украинскому изданию о местонахождении исполнительницы "Хуторянки".

"Соня под Киевом. В своём доме", — говорила тогда 65-летняя Аурика и указывала, что с её знаменитой сестрой находится сын артистки Руслан.

В начале мая Аурика, которая тоже поёт на сцене, принимала участие в благотворительном концерте ко Дню матери, при этом самой Ротару на мероприятии не было. Сестра артистки тогда рассказывала журналистам, что не так часто встречается с родственницей, поскольку они живут в разных направлениях от Киева. Информацию о местонахождении Ротару подтвердили и украинские блогеры. Они обсуждали в фанатских группах, что артистка на самом деле находится в доме под Киевом. Однако сведений о том, с ней ли живёт сын Руслан с женой, нет.