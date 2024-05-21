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21 мая, 17:47

Стало известно местонахождение пропавшей с радаров Софии Ротару

Кр.ru: Певица София Ротару скрывается с семьёй в пригороде Киева

Долгое время ходили слухи, что пропавшая с радаров певица София Ротару уехала с Украины в Европу, сама же 76-летняя артистка по-прежнему продолжает хранить молчание. На деле же оказалось, что она скрывается с семьёй в пригороде Киева. Как сообщает kp.ru, пять месяцев назад младшая сестра Ротару рассказывала в интервью украинскому изданию о местонахождении исполнительницы "Хуторянки".

"Соня под Киевом. В своём доме", — говорила тогда 65-летняя Аурика и указывала, что с её знаменитой сестрой находится сын артистки Руслан.

В начале мая Аурика, которая тоже поёт на сцене, принимала участие в благотворительном концерте ко Дню матери, при этом самой Ротару на мероприятии не было. Сестра артистки тогда рассказывала журналистам, что не так часто встречается с родственницей, поскольку они живут в разных направлениях от Киева. Информацию о местонахождении Ротару подтвердили и украинские блогеры. Они обсуждали в фанатских группах, что артистка на самом деле находится в доме под Киевом. Однако сведений о том, с ней ли живёт сын Руслан с женой, нет.

А ранее Life.ru сообщал, что гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она так и не смогла продать, могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания. Вместе с тем 76-летнюю певицу должны лишить звания "Почётный гражданин Ялты".

Зачем советская звезда София Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ
Зачем советская звезда София Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ
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Telegram / rotaru_sofia

Наталья Исакова
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