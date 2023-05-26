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26 мая, 18:30

Вайкуле словами "нечего делить" прокомментировала "конфликт" Пугачёвой и Ротару

Латвийская певица Лайма Вайкуле опровергла слухи о конфликте Аллы Пугачёвой и Софии Ротару из-за конкуренции на сцене. Во время трансляции на ютуб-канале "И грянул Грэм" она заверила, что артисткам нечего делить.

"Помните песню [группы "Тату"] "Нас не догонят"? Это был дуэт. Им нечего делить", — отметила Вайкуле, добавив, что поклонники сами придумывают такие истории.

Кроме того, певица рассказала о возможном местонахождении Софии Ротару. По её словам, народная артистка СССР "была в последний раз в Киеве". Потом Вайкуле слышала, что та поехала во Львов, после чего на связь с коллегой не выходила.

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Ранее Лайф писал, что уехавшая из России Пугачёва задолжала за причал у своей шикарной дачи в Подмосковье. На артистку подали в суд.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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