Вайкуле словами "нечего делить" прокомментировала "конфликт" Пугачёвой и Ротару

Латвийская певица Лайма Вайкуле опровергла слухи о конфликте Аллы Пугачёвой и Софии Ротару из-за конкуренции на сцене. Во время трансляции на ютуб-канале "И грянул Грэм" она заверила, что артисткам нечего делить.

"Помните песню [группы "Тату"] "Нас не догонят"? Это был дуэт. Им нечего делить", — отметила Вайкуле, добавив, что поклонники сами придумывают такие истории.

Кроме того, певица рассказала о возможном местонахождении Софии Ротару. По её словам, народная артистка СССР "была в последний раз в Киеве". Потом Вайкуле слышала, что та поехала во Львов, после чего на связь с коллегой не выходила.