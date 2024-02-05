Сергей Соседов: Тейлор Свифт — это наша Долина

Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд премии "Грэмми" — она стала первым исполнителем, который был удостоен награды за лучший альбом четыре раза. Таким образом, 34-летняя знаменитость обошла по числу премий Пола Саймона, Стиви Уандера и даже самого Фрэнка Синатру. И пока одни спорят, достойна ли эта певица всех высоких титулов, выпавших на её долю, другие пытаются выяснить — а в чём вообще феномен популярности Тейлор Свифт? Почему на Западе у всех от неё едет крыша? У музыкального критика Сергея Соседова есть версия.

"Тейлор Свифт — это очень техничная певица, яркая, профессиональная, обладающая великолепной вокальной техникой. У неё очень мощный вокал, но это западная школа, другая техника, нам непривычно, у нас таких представителей нет. Может быть, близко к ней — Полина Гагарина, Лариса Долина, вот такого плана певицы", — рассуждает собеседник Лайфа.

По словам Соседова, это отнюдь не означает, что на Западе уровень вокального мастерства выше. Ту же Долину он назвал артисткой, которая ничем не уступает Тейлор Свифт. По мнению эксперта, у нас другой менталитет — и равняться на Запад нам точно не нужно: "это не нам далеко до них, это им далеко до нас".

Наша ментальность связана с языком. Культура русского языка гораздо выше, чем культура, допустим, английского языка. У нас на одно их слово три-четыре синонима. И ещё надо выбрать оттенок! У нас инверсия бесконечная, слова в свободном полёте в предложении. У них ничего этого нет. Наши культура и традиции гораздо мощнее, чем американские. Американцы — нет такой нации! Насобирали со всего мира, собрали с мира по нитке. Возраст Америки — менее 300 лет, какая цивилизация, о чём вы говорите? Музыкальный критик Сергей Соседов.