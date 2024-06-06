От двух до 20 млн рублей: Продюсер озвучил гонорары богатейших певиц России

Богатейшими певицами в России являются Алла Пугачёва, Лариса Долина и Надежда Кадышева. Об этом порталу "Страсти" рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

"К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачёва. Это две влиятельные женщины, по-настоящему народные, богатые, которые могут конкурировать, например, с Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной", — рассказал Дворцов.

Кроме того, он раскрыл гонорары артисток. По его словам, Кадышева и Бабкина получают от трёх до семи миллионов рублей. Выступление Долиной стоит от двух до пяти млн рублей. Пугачёва же до своего отъезда из страны могла брать за выступление 20 млн рублей.