От двух до 20 млн рублей: Продюсер озвучил гонорары богатейших певиц России
Продюсер Дворцов назвал Пугачёву, Долину и Кадышеву богатейшими певицами России
Алла Пугачёва, Лариса Долина и Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey / Telegram / Лариса Долина / VK / Надежда Кадышева
Богатейшими певицами в России являются Алла Пугачёва, Лариса Долина и Надежда Кадышева. Об этом порталу "Страсти" рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
"К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачёва. Это две влиятельные женщины, по-настоящему народные, богатые, которые могут конкурировать, например, с Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной", — рассказал Дворцов.
Кроме того, он раскрыл гонорары артисток. По его словам, Кадышева и Бабкина получают от трёх до семи миллионов рублей. Выступление Долиной стоит от двух до пяти млн рублей. Пугачёва же до своего отъезда из страны могла брать за выступление 20 млн рублей.
Ранее певец Прохор Шаляпин также назвал Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину много зарабатывающими артистками. По его словам, гонорары российских исполнительниц в народном жанре существенно превышают доходы прочих коллег по эстрадному ремеслу.