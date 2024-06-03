Путин поздравил Кадышеву с 65-летием, отметив её вклад в развитие русской песни 3 июня, 10:03 Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Президент Владимир Путин отметил огромный вклад певицы Надежды Кадышевой в сохранение богатого наследия русской песни. Об этом глава государства сказал, поздравляя артистку с днём рождения. Сегодня ей исполнилось 65 лет.

"Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент пожелал здоровья и дальнейших успехов певице, напомнив, что её творчество дарит радость и самые добрые эмоции поклонникам.

Ранее в мае народная артистка Надежда Кадышева, известная по хиту "Широка река", впервые за долгое время вышла на сцену после слухов об онкологии. Она поблагодарила поклонников за поддержку, а также добавила, что ей удалось добиться карьерных высот только благодаря тёплой поддержке семьи.

Авторы Татьяна Миссуми