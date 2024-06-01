Медведев пригрозил "бездарному актёру" Клуни, что российские журналисты найдут его первыми
Медведев: Журналисты из РФ готовы поговорить с Клуни "от заката до рассвета"
Дмитрий Медведев и Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, © ТАСС / EPA
Усилия фонда американского актёра Джорджа Клуни по аресту российских журналистов будут потрачены впустую. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев.
"Некий бездарный актёр по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для выслеживания и преследования российских журналистов по всему миру. Однако усилия будут потрачены впустую: наши профессиональные журналисты найдут его первыми", — написал Медведев в соцсети X.
Политик добавил, что журналисты из РФ готовы побеседовать с актёром "от заката до рассвета". Таким образом Медведев сделал отсылку к фильму режиссёра Роберта Родригеса "От заката до рассвета", в котором Клуни исполнил главную роль. Зампред СБ назвал российских журналистов внимательными и высококвалифицированными специалистами.
Напомним, ранее Фонд американского актёра Джорджа Клуни захотел добиться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ, которые находятся в Европе. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что подобные инициативы неприемлемы. А в Кремле назвали авторов этой затеи безумцами.