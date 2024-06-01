Медведев пригрозил "бездарному актёру" Клуни, что российские журналисты найдут его первыми

Усилия фонда американского актёра Джорджа Клуни по аресту российских журналистов будут потрачены впустую. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев.

"Некий бездарный актёр по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для выслеживания и преследования российских журналистов по всему миру. Однако усилия будут потрачены впустую: наши профессиональные журналисты найдут его первыми", — написал Медведев в соцсети X.