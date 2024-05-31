В Кремле назвали безумной идею фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов

Ранее Life.ru писал, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" планирует добиться от Евросоюза и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить такие акции в отношении всех работников СМИ РФ, в том числе "главных и не главных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях".