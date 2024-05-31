В Кремле назвали безумной идею фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов
Песков: Планы фонда Клуни добиваться ареста журналистов РФ за рубежом безумны
Планы фонда американского актёра Джорджа Клуни добиваться ареста журналистов из РФ за границей являются безумными. Такое мнение в пятницу, 31 мая, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев", — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" планирует добиться от Евросоюза и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить такие акции в отношении всех работников СМИ РФ, в том числе "главных и не главных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях".
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