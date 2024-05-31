"Придумывают пакости": В СЖР оценили планы фонда Клуни арестовать российских журналистов
Глава СЖР Соловьёв назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских журналистов
Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato
Угрозы в адрес российских журналистов, находящихся за рубежом, неприемлемы. Об этом заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. Так он прокомментировал новость, что фонд американского актёра Джорджа Клуни собирается добиваться ареста российских журналистов в Евросоюзе по уголовной статье "за пропаганду войны".
"Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью. <...> Показательна сама мысль о закрытых ордерах на арест российских журналистов. Эти люди готовы репрессировать тех, кто думает иначе", — сказал Соловьёв в беседе с ТАСС.
Он также возмутился, что в Европе постоянно разглагольствуют о демократии и свободе в СМИ, хотя сами регулярно попирают эти понятия.
Напомним, ранее сообщалось, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая "главных и не главных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях".