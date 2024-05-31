"Придумывают пакости": В СЖР оценили планы фонда Клуни арестовать российских журналистов

Угрозы в адрес российских журналистов, находящихся за рубежом, неприемлемы. Об этом заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. Так он прокомментировал новость, что фонд американского актёра Джорджа Клуни собирается добиваться ареста российских журналистов в Евросоюзе по уголовной статье "за пропаганду войны".

"Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью. <...> Показательна сама мысль о закрытых ордерах на арест российских журналистов. Эти люди готовы репрессировать тех, кто думает иначе", — сказал Соловьёв в беседе с ТАСС.

Он также возмутился, что в Европе постоянно разглагольствуют о демократии и свободе в СМИ, хотя сами регулярно попирают эти понятия.