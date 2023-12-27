Зеленский заказал убийство журналиста, разоблачившего его коррупционные схемы, пишут СМИ
InfoBRICS: За убийством журналиста, разоблачившего Зеленского, стоит СБУ
Владимир Зеленский отдал приказ о ликвидации египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы. Таким мнением поделился аналитик портала InfoBRICS Драго Боснич. Он считает, что за убийством стоят оперативники СБУ.
"Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали её обычной практикой", — отметил журналист.
Таким образом, по словам Боснича, Киев хотел наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв образа "героя военного времени", который США и Евросоюз пытались создать с самого начала боевых действий. При этом западная пропаганда пыталась опровергнуть расследование египетского журналиста и даже развернула против него кампанию по очернению репутации.
Ранее Лайф сообщал, что в Хургаде было найдено тело египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который расследовал покупку тёщей Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря за 5 миллионов долларов. Вскрытие показало, что обозревателю нанесли черепно-мозговую травму, его тело было покрыто синяками. Местные власти пока не комментировали произошедшее.
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