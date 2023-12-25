В Хургаде убили автора расследования о покупке тёщей Зеленского виллы в Египте

В Хургаде убили журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который расследовал покупку тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря в Египте за 5 миллионов долларов. Об этом сообщило издание ClearstoryNews.

Труп обнаружили рядом с дорогой Эль-Хадаба. Вскрытие показало, что обозревателю нанесли черепно-мозговую травму, его тело было покрыто синяками. Местные власти пока не комментировали случившееся.