В Хургаде убили автора расследования о покупке тёщей Зеленского виллы в Египте
Египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави, который разоблачил Зеленского. Обложка © t.me / Mash
В Хургаде убили журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который расследовал покупку тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря в Египте за 5 миллионов долларов. Об этом сообщило издание ClearstoryNews.
Труп обнаружили рядом с дорогой Эль-Хадаба. Вскрытие показало, что обозревателю нанесли черепно-мозговую травму, его тело было покрыто синяками. Местные власти пока не комментировали случившееся.
Ранее египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский купил дорогущую виллу на побережье Красного моря в Египте. Чтобы скрыть многомиллионные доходы, политик оформил недвижимость на имя своей тёщи, однако о его махинациях прознали журналисты и показали белоснежный дом, утопающий в зелени.