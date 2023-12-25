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25 декабря, 11:23

В Хургаде убили автора расследования о покупке тёщей Зеленского виллы в Египте

Египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави, который разоблачил Зеленского. Обложка © t.me / Mash

Египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави, который разоблачил Зеленского. Обложка © t.me / Mash

В Хургаде убили журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который расследовал покупку тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы на побережье Красного моря в Египте за 5 миллионов долларов. Об этом сообщило издание ClearstoryNews.

Труп обнаружили рядом с дорогой Эль-Хадаба. Вскрытие показало, что обозревателю нанесли черепно-мозговую травму, его тело было покрыто синяками. Местные власти пока не комментировали случившееся.

Зеленский поручил уволить одесского военкома после скандала с виллой в Испании
Зеленский поручил уволить одесского военкома после скандала с виллой в Испании

Ранее египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский купил дорогущую виллу на побережье Красного моря в Египте. Чтобы скрыть многомиллионные доходы, политик оформил недвижимость на имя своей тёщи, однако о его махинациях прознали журналисты и показали белоснежный дом, утопающий в зелени.

Александра Мышляева
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