Фонд Джорджа Клуни решил начать охоту на российских журналистов в Европе

Фонд американского актёра Джорджа Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России, которые находятся в Европе. Такое заявление сделала директор по юридическим вопросам проекта Docket (входит в фонд Клуни) Анна Нейстат.

По её словам, в уголовных кодексах ряда стран есть статья о "пропаганде войны". В государствах, где имеется указанная норма, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела, пояснила представитель фонда.

"Прокуроры могут выписать ордер на арест. Если ордер выписан, то, в принципе, [поскольку] любая европейская страна является членом Европола, то это становится ордером на уровне Европола. То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. — Прим. Life.ru) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело", — сказала Нейстат в эфире радиостанции "Голос Америки"*.

Юрист добавила, что речь идёт о "наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них". Однако Нейстат не назвала конкретных имён. Она уточнила, что фонд Клуни призывает выписывать закрытые ордера, чтобы журналисты о них не знали, и экстрадировать представителей прессы в конкретную страну, которая ведёт против них расследование. Тем не менее, отметила юрист, в тех государствах, где действует наказание за "пропаганду войны", уголовные дела по таким статьям никогда не возбуждались.

Также, по её словам, фонд планирует обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с запросом об открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду".

А ранее Life.ru писал, что 15 мая Евросоюз постановил запретить доступ к трём российским и одному европейскому СМИ. Речь идёт о "Российской газете", "Известиях", РИА "Новости" и чешском портале Voice of Europe, который обвиняется в распространении "пророссийской информации".