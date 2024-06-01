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Регион
31 мая, 21:17

Захарова разнесла идею фонда Клуни устроить "судебное сафари" на журналистов из РФ

Захарова: Фонд Клуни решил устроить "судебное сафари" на журналистов из-за денег

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученную накануне, 31 мая, инициативу фонда Клуни, согласно которой представители данной организации намерены добиваться ареста российских журналистов за рубежом. Дипломат в телеграм-канале заявила, что американский актёр Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни, которые являются учредителями этого фонда, делают деньги на чём угодно.

В своём посте представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала о былых "заслугах" фонда Клуни, которые были сделаны исключительно с целью пиара. Она отметила, что в понимании четы Клуни защитой журналистов является их травля через уголовное преследование по политическим мотивам и этническому признаку.

"Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика, видимо, готовы делать деньги на чём угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов. А теперь вопрос: где ЮНЕСКО с Азуле и ОБСЕ с Рибейру?" — написала Захарова.

В Кремле назвали безумной идею фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов
В Кремле назвали безумной идею фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов

Напомним, что Фонд американского актёра Джорджа Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ, которые находятся в Европе. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв по этому поводу заявлял, что подобные инициативы неприемлемы.

Алексей Соловьёв
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