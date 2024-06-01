Захарова разнесла идею фонда Клуни устроить "судебное сафари" на журналистов из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученную накануне, 31 мая, инициативу фонда Клуни, согласно которой представители данной организации намерены добиваться ареста российских журналистов за рубежом. Дипломат в телеграм-канале заявила, что американский актёр Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни, которые являются учредителями этого фонда, делают деньги на чём угодно.

В своём посте представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала о былых "заслугах" фонда Клуни, которые были сделаны исключительно с целью пиара. Она отметила, что в понимании четы Клуни защитой журналистов является их травля через уголовное преследование по политическим мотивам и этническому признаку.