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19 мая, 13:22

"Счастлива, что дожила": Кадышева впервые вышла на сцену после слухов о раке

Певица Надежда Кадышева впервые за долгое время выступила после слухов о раке

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народная артистка РФ Надежда Кадышева, известная многим по хиту "Широка река", впервые за долгое время вышла на сцену после слухов об онкологии. Нечастая гостья светских тусовок в субботу, 18 мая, выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. Певица передала учреждению коллекцию из девяти сценических костюмов.

Во время концерта исполнительница, которой скоро исполнится 65 лет, держалась достаточно бодро. В мероприятии участвовал и супруг артистки — баянист Александр Костюка, с которым она вместе более 40 лет. Кадышева исполнила одну из своих самых главных композиций — "Виновата ли я" — и поблагодарила зрителей и близких.

"Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра "Золотое кольцо" — это моя семья. Всё, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет", — отметила она.

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К слову, Кадышева уже не в первый раз пропадает из публичного поля. Примерно год назад она тоже выступила после долгого отсутствия. На сцену артистка вышла в объёмном красном платье с вышивкой, нехарактерной для себя причёской со свисающими локонами и аккуратным макияжем. Однако даже сравнительно удачный образ не смог скрыть тот факт, что от красотки, которую полюбили зрители, мало что осталось.

Никита Осипов
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