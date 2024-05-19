"Счастлива, что дожила": Кадышева впервые вышла на сцену после слухов о раке

Народная артистка РФ Надежда Кадышева, известная многим по хиту "Широка река", впервые за долгое время вышла на сцену после слухов об онкологии. Нечастая гостья светских тусовок в субботу, 18 мая, выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. Певица передала учреждению коллекцию из девяти сценических костюмов.

Во время концерта исполнительница, которой скоро исполнится 65 лет, держалась достаточно бодро. В мероприятии участвовал и супруг артистки — баянист Александр Костюка, с которым она вместе более 40 лет. Кадышева исполнила одну из своих самых главных композиций — "Виновата ли я" — и поблагодарила зрителей и близких.

"Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра "Золотое кольцо" — это моя семья. Всё, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет", — отметила она.