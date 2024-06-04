Шаляпин назвал двух певиц, зарабатывающих больше коллег по российской эстраде

"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", — сообщил музыкант в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Сам певец считает, что такая ситуация говорит о хорошей тенденции в российской эстраде: по его словам, всё больше молодых исполнителей принимают решение привнести народный жанр и богатую русскую культуру в своё творчество. Шаляпин добавил, что артистам стоит быть ближе к своей аудитории и простым россиянам. Он напомнил, что в нашей стране редкое застолье обходится без народной песни, ведь это музыка, которая объединяет людей, и современного репертуара в похожем жанре сейчас очень не хватает.