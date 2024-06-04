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Регион
4 июня, 06:49

Шаляпин назвал двух певиц, зарабатывающих больше коллег по российской эстраде

Шаляпин: В России певицы народного жанра зарабатывают больше остальных

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Гонорары российских исполнительниц в народном жанре существенно превышают доходы прочих коллег по эстрадному ремеслу. Об этом рассказал певец Прохор Шаляпин.

"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", сообщил музыкант в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Сам певец считает, что такая ситуация говорит о хорошей тенденции в российской эстраде: по его словам, всё больше молодых исполнителей принимают решение привнести народный жанр и богатую русскую культуру в своё творчество. Шаляпин добавил, что артистам стоит быть ближе к своей аудитории и простым россиянам. Он напомнил, что в нашей стране редкое застолье обходится без народной песни, ведь это музыка, которая объединяет людей, и современного репертуара в похожем жанре сейчас очень не хватает.

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Кстати, напомним, что вчера Надежда Кадышева праздновала день рождения — ей исполнилось 65 лет. Одним из тех, кто поздравил её, стал президент России Владимир Путин. Он поблагодарил артистку за весомый вклад в сохранение культуры русской песни, пожелал здоровья и благополучия.

Юрий Лысенко
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