Шаляпин назвал двух певиц, зарабатывающих больше коллег по российской эстраде
Шаляпин: В России певицы народного жанра зарабатывают больше остальных
Певец Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин
Гонорары российских исполнительниц в народном жанре существенно превышают доходы прочих коллег по эстрадному ремеслу. Об этом рассказал певец Прохор Шаляпин.
"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", — сообщил музыкант в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.
Сам певец считает, что такая ситуация говорит о хорошей тенденции в российской эстраде: по его словам, всё больше молодых исполнителей принимают решение привнести народный жанр и богатую русскую культуру в своё творчество. Шаляпин добавил, что артистам стоит быть ближе к своей аудитории и простым россиянам. Он напомнил, что в нашей стране редкое застолье обходится без народной песни, ведь это музыка, которая объединяет людей, и современного репертуара в похожем жанре сейчас очень не хватает.
Кстати, напомним, что вчера Надежда Кадышева праздновала день рождения — ей исполнилось 65 лет. Одним из тех, кто поздравил её, стал президент России Владимир Путин. Он поблагодарил артистку за весомый вклад в сохранение культуры русской песни, пожелал здоровья и благополучия.