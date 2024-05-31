"Вызывает отвращение": Пугачёва выпустила новую песню, записанную ещё в 2013 году

Певица Алла Пугачёва выпустила песню под названием "Не высовывайся, дочка", записанную ещё в 2013 году. Продюсер Павел Рудченко назвал композицию очередным плевком.

Новая песня Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка". Видео © Youtube / Алла Пугачёва

Релиз песни Пугачёвой стал доступен 31 мая на официальных стриминговых площадках. Однако в Сети можно найти любительское видео с этой же композицией, выпущенное ещё 11 лет назад. Ролик доступен на ютуб-канале LopatinSoundLab.

Продюсер недоумевает, зачем Пугачёвой понадобилось выпустить старую песню под видом новой. Кроме того, качество трека, по словам Рудченко, оставляет желать лучшего. Продюсер добавил, что новую песню Примадонны невозможно воспринимать как музыкальное произведение, это очередной плевок, на котором не хочется фокусировать своё внимание.