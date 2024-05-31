"Вызывает отвращение": Пугачёва выпустила новую песню, записанную ещё в 2013 году
Продюсер Рудченко счёл плевком новую песню Пугачёвой "Не высовывайся, дочка"
Певица Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
Певица Алла Пугачёва выпустила песню под названием "Не высовывайся, дочка", записанную ещё в 2013 году. Продюсер Павел Рудченко назвал композицию очередным плевком.
Новая песня Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка". Видео © Youtube / Алла Пугачёва
Релиз песни Пугачёвой стал доступен 31 мая на официальных стриминговых площадках. Однако в Сети можно найти любительское видео с этой же композицией, выпущенное ещё 11 лет назад. Ролик доступен на ютуб-канале LopatinSoundLab.
Продюсер недоумевает, зачем Пугачёвой понадобилось выпустить старую песню под видом новой. Кроме того, качество трека, по словам Рудченко, оставляет желать лучшего. Продюсер добавил, что новую песню Примадонны невозможно воспринимать как музыкальное произведение, это очередной плевок, на котором не хочется фокусировать своё внимание.
"Возникает такое ощущение, что это не песня, а кринж какой-то. Возможно, Пугачёва поставила спектакль под музыку, в котором лишний раз подчёркивает своё отношение к стране, людям, власти. Мне кажется, она своими высказываниями, песенками плоскими вызывает отвращение. Опять в очередной раз Пугачёва что-то там срыгнула", — подчеркнул Рудченко в беседе с порталом "Страсти".
А ранее Life.ru рассказывал, что у Пугачёвой 21 мая вышла ещё одна песня — "Ложный стыд". Многие артисты посчитали трек провалом. Так, подруга Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева, поставила под сомнение вокальные данные Пугачёвой после выхода трека. По её словам, Примадонна вовсе потеряла голос.