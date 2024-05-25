"Голос не её": Подруга Киркорова поставила под сомнение вокальные данные Пугачёвой после новой песни Диджей Катя Гусева считает, что Алла Пугачёва потеряла голос 25 мая, 06:10 Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Здоровье Аллы Пугачёвой уже давно вызывает вопросы и обсуждения, однако новые песни Примадонны заставили публику задуматься ещё и о её вокальных возможностях. Некоторые и вовсе уверены, что артистка потеряла свой фирменный голос.

Такую точку зрения разделяет, например, близкая подруга Филиппа Киркорова — диджей Катя Гусева. Она призналась, что попросту не узнаёт Пугачёву. Кроме того, новый трек "Ложный стыд" её не вдохновил.

"Я в текст песни не вслушивалась, но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачёвой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет", — отметила Гусева в беседе с сайтом MK.ru.

Не исключено, что Примадонна решила вернуться на сцену исключительно ради денег, которых очень не хватает в новой, дорогой эмигрантской жизни, которую она честно назвала "голожопингом". В "тусовке" считают, что работа в студии приносит легендарной певице солидный доход: якобы всего за несколько дней после релиза она может заработать порядка 20 миллионов рублей.

Напомним, песня "Ложный стыд", вызвавшая такую бурю обсуждений, стала доступна для прослушивания 21 мая. В тексте Примадонна просит возлюбленного не забывать её, а любить сильнее. Многие посчитали трек провалом, однако некоторые встали на сторону певицы. Например, Катя Лель назвала её легендарной и гениальной женщиной. Впрочем, она прямо призналась, что не слушала новую песню.

Авторы Матвей Константинов