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30 мая, 15:43

Стас Михайлов рассказал Life.ru об отношении к оскорбившей его Пугачёвой

Стас Михайлов из Кремля снова пожелал здоровья оскорбившей его Пугачёвой

Народный артист России Стас Михайлов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Народный артист России Стас Михайлов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что у него не было конфликта с покинувшей страну Аллой Пугачёвой и он всегда желал ей и по-прежнему желает всего самого лучшего. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Стас Михайлов о конфликте с Аллой Пугачёвой. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Никакой у меня не было [пикировки с Аллой Пугачёвой]. Я пожелал здоровья, удачи, благополучия, чего желаю и сейчас", объяснил он природу их взаимоотношений с Примадонной, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин на юбилей Стаса Михайлова наградил его орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин на юбилей Стаса Михайлова наградил его орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Напомним, ранее Стас Михайлов публично осудил российских артистов, бежавших из страны, заявив, что эти деятели культуры снискали славу и разбогатели в России, а теперь публично порочат её имя. Артист выразил уверенность, что когда-нибудь они возвратятся и "встанут на колени". В начале марта этого года Пугачёва ответила ему видеообращением, в котором сказала, что никто из "нормальных людей" возвращаться не станет, а в конце назвала Михайлова непечатным словом, похожим на "чудак". В свою очередь, певец отреагировал на её высказывания через несколько недель, решив не поддерживать перебранку и просто пожелав здоровья.

Юрий Лысенко
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