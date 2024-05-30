Стас Михайлов рассказал Life.ru об отношении к оскорбившей его Пугачёвой
Стас Михайлов из Кремля снова пожелал здоровья оскорбившей его Пугачёвой
Народный артист России Стас Михайлов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Народный артист России Стас Михайлов заявил, что у него не было конфликта с покинувшей страну Аллой Пугачёвой и он всегда желал ей и по-прежнему желает всего самого лучшего. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Стас Михайлов о конфликте с Аллой Пугачёвой. Видео © Life.ru / Павел Баранов
"Никакой у меня не было [пикировки с Аллой Пугачёвой]. Я пожелал здоровья, удачи, благополучия, чего желаю и сейчас", — объяснил он природу их взаимоотношений с Примадонной, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее Стас Михайлов публично осудил российских артистов, бежавших из страны, заявив, что эти деятели культуры снискали славу и разбогатели в России, а теперь публично порочат её имя. Артист выразил уверенность, что когда-нибудь они возвратятся и "встанут на колени". В начале марта этого года Пугачёва ответила ему видеообращением, в котором сказала, что никто из "нормальных людей" возвращаться не станет, а в конце назвала Михайлова непечатным словом, похожим на "чудак". В свою очередь, певец отреагировал на её высказывания через несколько недель, решив не поддерживать перебранку и просто пожелав здоровья.