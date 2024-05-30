Стас Михайлов рассказал Life.ru об отношении к оскорбившей его Пугачёвой

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что у него не было конфликта с покинувшей страну Аллой Пугачёвой и он всегда желал ей и по-прежнему желает всего самого лучшего. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на церемонии вручения государственных наград в Кремле.