Путин на юбилей Стаса Михайлова наградил его орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича", — говорится в документе.

Сегодня, 27 апреля, Михайлову исполнилось 55 лет.