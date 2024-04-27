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27 апреля, 15:14

Путин на юбилей Стаса Михайлова наградил его орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича", — говорится в документе.

Сегодня, 27 апреля, Михайлову исполнилось 55 лет.

А ранее Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Согласно тексту президентского указа, актёр получил награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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Наталья Исакова
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