Путин на юбилей Стаса Михайлова наградил его орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича", — говорится в документе.
Сегодня, 27 апреля, Михайлову исполнилось 55 лет.
А ранее Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Согласно тексту президентского указа, актёр получил награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".