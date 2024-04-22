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22 апреля, 16:39

Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Актёр Сергей Безруков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актёр Сергей Безруков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин наградил актёра, режиссёра, худрука Московского Губернского драматического театра Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича — художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", — говорится в документе.

Безруков рекомендовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы постичь русскую душу
Безруков рекомендовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы постичь русскую душу

Ранее Путин вручил премии в области литературы и искусства молодым деятелям культуры. Лауреатами стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и заместитель директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел имени К.Б. Ондара Менги Ондар. Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.

Александра Мышляева
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