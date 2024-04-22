Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил актёра, режиссёра, худрука Московского Губернского драматического театра Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича — художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", — говорится в документе.