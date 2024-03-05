Безруков рекомендовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы постичь русскую душу

Народный артист России Сергей Безруков посоветовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы приблизиться к разгадке таинственной русской души. Об этом он заявил на марафоне "Знание.Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"Культурный код заложен в характере русского человека и не только русского, поскольку мы — многонациональное государство и понятие "русский" всеобъемлющее. Я бы посоветовал всем иностранным друзьям почитать Достоевского. Допустим, он писал, что русские долго ненавидеть не умеют", — рассуждает актёр.