Безруков рекомендовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы постичь русскую душу
Народный артист России Сергей Безруков посоветовал иностранцам почитать Достоевского, чтобы приблизиться к разгадке таинственной русской души. Об этом он заявил на марафоне "Знание.Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
"Культурный код заложен в характере русского человека и не только русского, поскольку мы — многонациональное государство и понятие "русский" всеобъемлющее. Я бы посоветовал всем иностранным друзьям почитать Достоевского. Допустим, он писал, что русские долго ненавидеть не умеют", — рассуждает актёр.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские аферисты едва не развели Безрукова на деньги, представившись Хабенским. По словам актёра, он чудом не отправил мошенникам крупную денежную сумму, так как голос лже-Хабенского в сообщении с предложением поучаствовать в строительстве медицинского комплекса для детей-инвалидов в точности повторял голос настоящего худрука МХТ имени А.П. Чехова.