Как раздевали в СССР: Пять советских артистов, которые легализовали неприличную одежду Появление на экранах любимых народом артистов в откровенных нарядах легализовало бикини, мини, шорты, клёш и декольте в СССР. 1 июня, 21:31 Артисты Наталья Селезнёва, Анастасия Вертинская, Андрей Миронов, Светлана Светличная, Лия Ахеджакова. Обложка © Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk, © YouTube / Киностудия Горького, © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Бикини Селезнёвой — 1965 год

Актриса Наталья Селезнёва в бикини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Если кто-то и мог внедрять революционные изменения в гардероб советских актрис, то это Леонид Гайдай. И не потому, что у него были связи в ЦК КПСС, а потому, что смех обезоруживает. Возмущение зрителей просто перекрывается волной позитива. В фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнёва устроила стриптиз, но говорили об этом тогда с улыбкой. Ну кто мог обвинить самого доброго и простодушного персонажа советского кино Шурика, которого так гениально сыграл Александр Демьяненко, в похоти? Гайдаю и всем его актёрам такое хулиганство сошло с рук, и прецедент был создан! Показывать на экранах СССР открытые женские купальники под названием бикини с того момента было негласно разрешено.

Декольте Вертинской — 1961 год

Актриса Анастасия Вертинская невольно пролоббировала в СССР декольте. Фото © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk

"Человек-амфибия" — одна из самых экзотических картин 60-х. Фильм как будто снимали не в СССР и не для СССР. Анастасия Вертинская была несовершеннолетней, играя роль Гуттиэре. Когда фильм вышел на экраны, критики, как морские дьяволы, набросились на девушку: претензии были связаны с тем, что она слишком часто появляется в кадре в купальнике, а ещё чаще меняет платья. И уж совсем вызывающим стало её декольте. Это был разрыв! Сочетание знойной красоты актрисы и её страстной игры сделали своё дело: Анастасия Вертинская стала секс-символом советского кино. Да, декольте было оружием и для Любови Орловой, но именно благодаря Вертинской открылись эти "шлюзы сексуальности" для других режиссёров.

Шорты в "Три плюс два" — 1963 год

Актёр Андрей Миронов в шортах. Фото © YouTube / Киностудия Горького

Мужчины в шортах до выхода фильма "Три плюс два" в советском кино если и появлялись, то невнятно. Здесь же загорелые ноги Андрея Миронова, Евгения Жарикова и Геннадия Нилова произвели на женщин СССР не меньший эффект, чем купальники Натальи Кустинской и Натальи Фатеевой на мужскую аудиторию. Да, народ носил шорты на курортах Советского Союза, но так, чтобы в кино... Это была маленькая революция. Именно шорты поспособствовали превращению Андрея Миронова в мужской секс-символ того времени. Удивительно, но ещё за пару лет до выхода на экраны культовой комедии за шорты на улице могли оштрафовать.

Мини Светличной — 1969 год

Актриса Светлана Светличная снимает халат мини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Бикини Селезнёвой было прорывом, но зелёный купальник и платье мини Светланы Светличной застолбили за Гайдаем звание лучшего знатока сексуальных фантазий советского зрителя. "Бриллиантовую руку" он уже снимал без оглядки на цензуру. Как результат, выстрел Светличной в самом эротичном эпизоде советского кинематографа сражал советского зрителя наповал. Причём сделано это было без покушения на мораль. Светличная играла злодейку без перламутровых пуговиц, а герой Никулина отчаянно и искренне раскаялся, да и вина его была сомнительна. И, пожалуй, такого сочувствия и уважения, которое вызывала жена Горбункова (Нина Гребешкова), добивалась мало какая актриса. Тем не менее понятие мини с тех пор перестало быть запретным как для платьев, так и для юбок. Их уже носили все, но для кино это была бомба.

Брюки клёш Ахеджаковой — 1977 год

Актриса Лия Ахеджакова появилась в брюках клёш. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Клёши и раньше появлялись на советских актёрах, особенно на молодых, играющих старшеклассников, но вот женский образ застолбила Лия Ахеджакова в шедевре Эльдара Рязанова. Секретарша Калугиной Верочка гениально сыграла советскую модницу-колодницу. Она настолько убедительно выносила свои вердикты о том, какой наряд сейчас надо носить, что, нет сомнений, появись "Модный приговор" в 70-е, его главным судьёй стала бы именно Лия Меджидовна. Как на ней сидели брюки клёш! Разве скажешь, что она ростом всего полтора метра? Это был мощный сигнал для советских зрительниц и других кинодеятелей. Мужчины такую женщину не пропускают!

Авторы Григорий Никонов