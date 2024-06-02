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Как раздевали в СССР: Пять советских артистов, которые легализовали неприличную одежду

Появление на экранах любимых народом артистов в откровенных нарядах легализовало бикини, мини, шорты, клёш и декольте в СССР.

1 июня, 21:31
Артисты Наталья Селезнёва, Анастасия Вертинская, Андрей Миронов, Светлана Светличная, Лия Ахеджакова. Обложка © Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk, © YouTube / Киностудия Горького, © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Артисты Наталья Селезнёва, Анастасия Вертинская, Андрей Миронов, Светлана Светличная, Лия Ахеджакова. Обложка © Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk, © YouTube / Киностудия Горького, © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Бикини Селезнёвой — 1965 год

Актриса Наталья Селезнёва в бикини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Актриса Наталья Селезнёва в бикини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Если кто-то и мог внедрять революционные изменения в гардероб советских актрис, то это Леонид Гайдай. И не потому, что у него были связи в ЦК КПСС, а потому, что смех обезоруживает. Возмущение зрителей просто перекрывается волной позитива. В фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнёва устроила стриптиз, но говорили об этом тогда с улыбкой. Ну кто мог обвинить самого доброго и простодушного персонажа советского кино Шурика, которого так гениально сыграл Александр Демьяненко, в похоти? Гайдаю и всем его актёрам такое хулиганство сошло с рук, и прецедент был создан! Показывать на экранах СССР открытые женские купальники под названием бикини с того момента было негласно разрешено.

Декольте Вертинской — 1961 год

Актриса Анастасия Вертинская невольно пролоббировала в СССР декольте. Фото © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk

Актриса Анастасия Вертинская невольно пролоббировала в СССР декольте. Фото © "Человек-амфибия", режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk

"Человек-амфибия" — одна из самых экзотических картин 60-х. Фильм как будто снимали не в СССР и не для СССР. Анастасия Вертинская была несовершеннолетней, играя роль Гуттиэре. Когда фильм вышел на экраны, критики, как морские дьяволы, набросились на девушку: претензии были связаны с тем, что она слишком часто появляется в кадре в купальнике, а ещё чаще меняет платья. И уж совсем вызывающим стало её декольте. Это был разрыв! Сочетание знойной красоты актрисы и её страстной игры сделали своё дело: Анастасия Вертинская стала секс-символом советского кино. Да, декольте было оружием и для Любови Орловой, но именно благодаря Вертинской открылись эти "шлюзы сексуальности" для других режиссёров.

Шорты в "Три плюс два" — 1963 год

Актёр Андрей Миронов в шортах. Фото © YouTube / Киностудия Горького

Актёр Андрей Миронов в шортах. Фото © YouTube / Киностудия Горького

Мужчины в шортах до выхода фильма "Три плюс два" в советском кино если и появлялись, то невнятно. Здесь же загорелые ноги Андрея Миронова, Евгения Жарикова и Геннадия Нилова произвели на женщин СССР не меньший эффект, чем купальники Натальи Кустинской и Натальи Фатеевой на мужскую аудиторию. Да, народ носил шорты на курортах Советского Союза, но так, чтобы в кино... Это была маленькая революция. Именно шорты поспособствовали превращению Андрея Миронова в мужской секс-символ того времени. Удивительно, но ещё за пару лет до выхода на экраны культовой комедии за шорты на улице могли оштрафовать.

Мини Светличной — 1969 год

Актриса Светлана Светличная снимает халат мини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Актриса Светлана Светличная снимает халат мини. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Бикини Селезнёвой было прорывом, но зелёный купальник и платье мини Светланы Светличной застолбили за Гайдаем звание лучшего знатока сексуальных фантазий советского зрителя. "Бриллиантовую руку" он уже снимал без оглядки на цензуру. Как результат, выстрел Светличной в самом эротичном эпизоде советского кинематографа сражал советского зрителя наповал. Причём сделано это было без покушения на мораль. Светличная играла злодейку без перламутровых пуговиц, а герой Никулина отчаянно и искренне раскаялся, да и вина его была сомнительна. И, пожалуй, такого сочувствия и уважения, которое вызывала жена Горбункова (Нина Гребешкова), добивалась мало какая актриса. Тем не менее понятие мини с тех пор перестало быть запретным как для платьев, так и для юбок. Их уже носили все, но для кино это была бомба.

Брюки клёш Ахеджаковой — 1977 год

Актриса Лия Ахеджакова появилась в брюках клёш. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Актриса Лия Ахеджакова появилась в брюках клёш. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Клёши и раньше появлялись на советских актёрах, особенно на молодых, играющих старшеклассников, но вот женский образ застолбила Лия Ахеджакова в шедевре Эльдара Рязанова. Секретарша Калугиной Верочка гениально сыграла советскую модницу-колодницу. Она настолько убедительно выносила свои вердикты о том, какой наряд сейчас надо носить, что, нет сомнений, появись "Модный приговор" в 70-е, его главным судьёй стала бы именно Лия Меджидовна. Как на ней сидели брюки клёш! Разве скажешь, что она ростом всего полтора метра? Это был мощный сигнал для советских зрительниц и других кинодеятелей. Мужчины такую женщину не пропускают!

За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя
За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя
Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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