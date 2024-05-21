За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя Актриса тяжело заболела на годовщину смерти своего мужа актёра Александра Лазарева, с которым прожила 51 год. 21 мая, 13:30 Актриса Светлана Немоляева. Кадр из фильма “Служебный роман”, режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk , © Youtube / ГОГОL-MOГОL

Гениальность Эльдара Рязанова, конечно, была в умении разглядеть типажи. Он никогда не гнался за востребованными артистами, он создавал своих звёзд. Таким светилом и стала Светлана Немоляева. Когда режиссёр пригласил её на роль Оли Рыжовой в "Служебном романе", она уже прожила в браке почти 20 лет. Эти уставшие, притушенные, но трогательные глаза женщины, которая любит своего мужа, уже вырастила детей и теперь борется с мыслями о том, что для себя никогда не жила... И вот в голове уже звучит "У природы нет плохой погоды". Что это, игра или жизнь?

Завоёванное сердце

Светлана Немоляева в молодости. Фото © YouTube / Центральное Телевидение

Светлана Немоляева из семьи аристократов. Отец — режиссёр, мама происходила из дворянского рода. В их доме всегда были важные и знаменитые на всю страну гости. Нет, они не купались в деньгах, от большинства советских семей их отличала разве что доставшаяся от предков изысканная, но постаревшая мебель. Как бы то ни было, прелестную Светочку обожали все, и её путь к сцене был предопределён. Со своим будущим мужем она познакомилась именно в театральном институте. Вначале за ней приударил другой актёр, но Лазарев не отступил и довольно легко отбил Немоляеву. Они поженились через год после знакомства, но с детьми решили не торопиться.

Самохваловщина

Светлана Немоляева. Кадр из фильма “Служебный роман”, режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Они были яркой и красивой парой, и оба периодически дарили друг другу поводы для ревности. Так, Немоляевой приписывали увлечение Эдуардом Марцевичем. Он был её партнёром в нескольких спектаклях. Мол, именно эта история легла в основу сюжета "Служебного романа", в котором замужняя Рыжова влюбляется в Самохвалова. Конечно, это были лишь слухи, но в этой роли актриса выглядела абсолютно органично. Это был ахматовский образ, который оказался так близок миллионам советских женщин и остаётся таковым по сей день. Популярность можно заработать, но любовь зрителя рождается только так.

Жена Гуськова

Светлана Немоляева в фильме "Гараж", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Умение смириться с грустными обстоятельствами своей жизни, терпение бытовой составляющей, самоотверженность во благо родных — все эти качества раскрывались в персонажах, которые играла Немоляева. Жена Гуськова, доведённая до пугающе-тихой истерики, не вызывала отторжения, как мог бы вызвать человек с помутнением рассудка. У зрителей её героиня вызывает сочувствие, им становится чудовищно обидно за неё и за себя. Муж актрисы Александр Лазарев просто не мог ссориться с ней. Вспышки эмоций хватало максимум на полчаса. Потом он первым же подходил, обнимал её и говорил, что даже не помнит, из-за чего весь сыр-бор. И вот так полвека.

Ещё раз про любовь

Татьяна Доронина. Кадр из фильма "Ещё раз про любовь", режиссёр Георгий Натансон, сценарист Эдвард Радзинский / Kinopoisk

Он умер в 2011 году, в мае… Через год после их венчания. Оторвался тромб, и человека, с которым она прожила 51 год, не стало. Она перестала видеть после этого. Пришлось сделать операцию. В его кабинете она не решилась ничего менять. Его книги, кресло, картины все последние 13 лет оставались нетронутыми. Она не впадала в депрессию, он был бы этому не рад. Дети, да, они любили отца и до сих пор признаются, что не могут смотреть фильмы с его участием. А она смотрит! И радуется. И "Ещё раз про любовь", где он целует Татьяну Доронину, к которой она раньше его так жутко ревновала. А теперь улыбается и подмечает: "Нет, ну Сашка-то хорошо как сыграл!" А ведь это была первая постельная сцена в истории советского кино.

Надо благодарно принимать

Светлана Немоляева с мужем Александром Лазаревым. Фото © YouTube / Центральное телевидение

Два метра ростом, широкие плечи, выразительные глаза — да ему суждено было стать героем-любовником театральной и киношной Москвы, но в жизни он был совсем другим. Он просто всегда помнил своё голодное детство (Александр Лазарев пережил блокаду), неудачи в карьере, ссоры с режиссёрами, операцию на сердце — и всегда она была рядом. Как он мог её предать?..

— Никогда за все эти годы он не сказал мне: "Свет, я, пожалуй, пойду отдохну", и я никогда ему не говорила, что пойду к подружкам или ещё куда-то. Мы просто не любили расставаться, — призналась Немоляева.

19 мая 87-летнюю Немоляеву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое, а ещё недавно актриса благодарила пандемию за возможность побыть с семьёй. Это ведь тоже её черта — "что тебе назначено природой, надо благодарно принимать". Все свои желания и нереализованные амбиции она воплотила в ролях, которые сделали её по-настоящему любимой народом артисткой.

Авторы Григорий Никонов