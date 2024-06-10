Адвокат объяснил, как введение дресс-кода для "голых" звёзд разрушает общество
Адвокат Алёшкин назвал элементом сегрегации дресс-код для звёзд
Певица Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Ограничения, связанные с запретом на откровенные наряды для артистов, не дают творческим людям самовыражаться. Так считает адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, если внешний вид звезды кажется "за гранью", то на концерты к таким исполнителям можно просто не ходить.
"С моей точки зрения, это элементы сегрегации в отношении артистов. Я против ограничения творчества. Как говорится: не нравится — не смотрите", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ранее певица Люся Чеботина высказалась против инициативы о запрете открытых нарядов для артистов. В беседе с Life.ru она заявила, что на сцене слишком жарко, чтобы выступать в приличном виде. В случае если такой закон примут, артистка пообещала бросить сцену.