Адвокат объяснил, как введение дресс-кода для "голых" звёзд разрушает общество

Ограничения, связанные с запретом на откровенные наряды для артистов, не дают творческим людям самовыражаться. Так считает адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, если внешний вид звезды кажется "за гранью", то на концерты к таким исполнителям можно просто не ходить.