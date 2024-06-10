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10 июня, 16:37

Адвокат объяснил, как введение дресс-кода для "голых" звёзд разрушает общество

Адвокат Алёшкин назвал элементом сегрегации дресс-код для звёзд

Певица Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Певица Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ограничения, связанные с запретом на откровенные наряды для артистов, не дают творческим людям самовыражаться. Так считает адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, если внешний вид звезды кажется "за гранью", то на концерты к таким исполнителям можно просто не ходить.

"С моей точки зрения, это элементы сегрегации в отношении артистов. Я против ограничения творчества. Как говорится: не нравится — не смотрите", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Чеботина призналась, что была готова спеть с делегацией Афганистана на ПМЭФ
Чеботина призналась, что была готова спеть с делегацией Афганистана на ПМЭФ

Ранее певица Люся Чеботина высказалась против инициативы о запрете открытых нарядов для артистов. В беседе с Life.ru она заявила, что на сцене слишком жарко, чтобы выступать в приличном виде. В случае если такой закон примут, артистка пообещала бросить сцену.

Александра Мышляева
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