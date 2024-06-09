Чеботина призналась, что была готова спеть с делегацией Афганистана на ПМЭФ

Певица Люся Чеботина призналась, что с удовольствием спела бы с делегацией Афганистана, так как атмосфера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась очень дружелюбной. Об этом артистка рассказала в беседе с SHOT .

"Насколько дружелюбные люди, которые приезжают на ПМЭФ! Я с удовольствием сыграла бы с ними, спела бы", — сказала она, пошутив, что готова устроить концерт с иностранной делегацией прямо в "Экспофоруме".