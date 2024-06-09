Чеботина призналась, что была готова спеть с делегацией Афганистана на ПМЭФ
Люся Чеботина на сцене. Фото © Александр Рюмин / ТАСС
Певица Люся Чеботина призналась, что с удовольствием спела бы с делегацией Афганистана, так как атмосфера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась очень дружелюбной. Об этом артистка рассказала в беседе с SHOT.
Люся Чеботина готова спеть с талибами*. Видео © Telegram / News Media Room
"Насколько дружелюбные люди, которые приезжают на ПМЭФ! Я с удовольствием сыграла бы с ними, спела бы", — сказала она, пошутив, что готова устроить концерт с иностранной делегацией прямо в "Экспофоруме".
Напомним, 27-й ПМЭФ прошёл в период с 5 по 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Больше всего внимания привлекла к себе делегация из Афганистана, о приезде которой ходило много слухов. Представителей "Талибана"* заметили на площадке ПМЭФ в первый же день мероприятия. Возглавлял афганскую делегацию министр труда из правительства талибов*.
* Деятельность организации запрещена ООН.