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Чеботина призналась, что была готова спеть с делегацией Афганистана на ПМЭФ

9 июня, 09:26
Люся Чеботина на сцене. Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Люся Чеботина на сцене. Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Певица Люся Чеботина призналась, что с удовольствием спела бы с делегацией Афганистана, так как атмосфера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась очень дружелюбной. Об этом артистка рассказала в беседе с SHOT.

Люся Чеботина готова спеть с талибами*. Видео © Telegram / News Media Room

"Насколько дружелюбные люди, которые приезжают на ПМЭФ! Я с удовольствием сыграла бы с ними, спела бы", сказала она, пошутив, что готова устроить концерт с иностранной делегацией прямо в "Экспофоруме".

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Напомним, 27-й ПМЭФ прошёл в период с 5 по 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Больше всего внимания привлекла к себе делегация из Афганистана, о приезде которой ходило много слухов. Представителей "Талибана"* заметили на площадке ПМЭФ в первый же день мероприятия. Возглавлял афганскую делегацию министр труда из правительства талибов*.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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