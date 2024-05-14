"Серьёзные ожоги": Лолита вышла на связь с тревожными новостями о своём здоровье

Лолита Милявская встревожила фанатов новостями о своём здоровье. В одной из социальных сетей певица рассказала, что обожгла руки можжевельником. Судя по прикреплённому видео, всё произошло на её даче в Болгарии.

"Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила серьёзные ожоги. Сейчас пытаюсь заживить их", — пояснила артистка.

Лолита признаётся, что садоводство приносит ей огромное удовольствие. Кстати, помимо можжевельника у неё на участке есть и болгарская роза.