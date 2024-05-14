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14 мая, 12:05

"Серьёзные ожоги": Лолита вышла на связь с тревожными новостями о своём здоровье

Лолита получила серьёзные ожоги от можжевельника на даче в Болгарии

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Лолита Милявская встревожила фанатов новостями о своём здоровье. В одной из социальных сетей певица рассказала, что обожгла руки можжевельником. Судя по прикреплённому видео, всё произошло на её даче в Болгарии.

"Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила серьёзные ожоги. Сейчас пытаюсь заживить их", — пояснила артистка.

Лолита признаётся, что садоводство приносит ей огромное удовольствие. Кстати, помимо можжевельника у неё на участке есть и болгарская роза.

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Ранее стало известно о возвращении Лолиты на телеэкраны. Она будет вести музыкальное шоу "ВИА Суперстар", премьера которого состоялась 12 мая. В новой программе за победу поборются восемь коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-е, 90-е и нулевые годы.

Матвей Константинов
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