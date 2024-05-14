"Серьёзные ожоги": Лолита вышла на связь с тревожными новостями о своём здоровье
Лолита получила серьёзные ожоги от можжевельника на даче в Болгарии
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Лолита Милявская встревожила фанатов новостями о своём здоровье. В одной из социальных сетей певица рассказала, что обожгла руки можжевельником. Судя по прикреплённому видео, всё произошло на её даче в Болгарии.
"Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила серьёзные ожоги. Сейчас пытаюсь заживить их", — пояснила артистка.
Лолита признаётся, что садоводство приносит ей огромное удовольствие. Кстати, помимо можжевельника у неё на участке есть и болгарская роза.
Ранее стало известно о возвращении Лолиты на телеэкраны. Она будет вести музыкальное шоу "ВИА Суперстар", премьера которого состоялась 12 мая. В новой программе за победу поборются восемь коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-е, 90-е и нулевые годы.