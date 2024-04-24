Лолита вновь вернётся к роли ведущей музыкального шоу на ТВ

Певица Лолита после скандальной вечеринки вновь вернётся на телевидение в качестве ведущей. Премьера нового оригинального музыкального шоу "ВИА Суперстар!" на телеканале НТВ состоится 12 мая.

"За звание "суперстаров" будут бороться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80–90-е и нулевые. Ведущими проекта стали бессменные ведущие... "Суперстар!" Вадим Такменёв и Лолита", — информировала пресс-служба телеканала.