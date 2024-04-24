Лолита вновь вернётся к роли ведущей музыкального шоу на ТВ
Певица Лолита. Обложка © Telegram / Лолита Милявская
Певица Лолита после скандальной вечеринки вновь вернётся на телевидение в качестве ведущей. Премьера нового оригинального музыкального шоу "ВИА Суперстар!" на телеканале НТВ состоится 12 мая.
"За звание "суперстаров" будут бороться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80–90-е и нулевые. Ведущими проекта стали бессменные ведущие... "Суперстар!" Вадим Такменёв и Лолита", — информировала пресс-служба телеканала.
В проекте примут участие группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Балаган Лимитед", "Чи-Ли" и "Стрелки", ВИА "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры". В составе жюри — певцы Стас Пьеха и Наташа Королёва, ведущая Лера Кудрявцева и музыкальный критик Сергей Соседов.
Ранее Life.ru писал, что у Лолиты начались проблемы после участия в "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Её юбилейный тур был отменён, а сама она долго отмалчивалась, после чего решила записать видеообращение. В марте певица сообщала, что пока не собирается возвращаться на сцену. Однако недавно стало известно, что Лолита вернулась к частным выступлениям, но подняла цену на миллион рублей.