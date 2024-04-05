Анита Цой рассказала о тяжёлом состоянии Лолиты после "голой вечеринки"

Из-за "голой вечеринки", инициатором которой была Настя Ивлеева, Лолиту вырезали из новогодних огоньков, а организаторы стали отказываться проводить её концерты. Состояние российской артистки стало непростым из-за отсутствия возможности заниматься любимым делом и содержать свою семью. Об этом рассказала её близкая подруга, певица Анита Цой.

По мнению Цой, наказание достаточно справедливо для всех участников вечеринки, потому что "не отреагировать на такое действо было просто невозможно", однако всё имеет свои пределы. Артистка считает, что Лолита многогранна настолько, что может быть и эпатажной, и клоунессой, и ранимой — в ней много всего. Большой акцент Цой сделала на благородстве Лолиты, напомнив обо всех её искренних поступках.

"Помню, как в 2019 году она давала концерты в поддержку жителей Луганска и Донецка, как поддерживала Дебальцево, Первомайск, захваченных на Украине журналистов. Помню, как в 2017-м давала концерты в Крыму и за это ей запретили въезд на Украину к семье. Была награждена медалью "За содействие". Помню, как она помогала Шебекину, Белгороду. А сейчас Лолита помогает восстанавливать храм Георгия Победоносца", — поделилась артистка с сайтом MK.ru.

Также близкая подруга уверена, что "отменённой" Лолите необходимы поддержка и сцена, она живёт в ней и чувствует себя собой. Несмотря на желание оставаться сильной, певице хита "На Титанике" тяжело держать всё в себе и подходить ко всему с холодной головой. Цой знает, что та никогда не попросит и не примет ни у кого помощи, однако больше всего сейчас нуждается в этом.