Mash: Лолита вернулась к частным выступлениям, но подняла цену на миллион рублей
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Лолита Милявская возвращается к частным выступлениям, и они стали куда дороже. По данным Mash, если раньше певица была готова выступить за четыре миллиона рублей, то сейчас — за пять миллионов плюс ещё 500 тысяч в качестве оплаты технического райдера. Такое предложение она делает к майским праздникам.
Есть у артистки и другие новые условия. Так, она готова приехать даже за город, однако требует предоставления аппаратуры, сцены и официального приглашения. Зато на месте, по словам организаторов, Лолита готова перейти к неформальной обстановке, в том числе поужинать и пообщаться с заказчиками.
Напомним, проблемы у Лолиты начались после участия в скандальной "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Общественники добились отмены юбилейного тура артистки, а сама она долго отмалчивалась, пока не решила записать видеообращение. Певица признаётся, что пока не собирается возвращаться на сцену.