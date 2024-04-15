Mash: Лолита вернулась к частным выступлениям, но подняла цену на миллион рублей

Лолита Милявская возвращается к частным выступлениям, и они стали куда дороже. По данным Mash, если раньше певица была готова выступить за четыре миллиона рублей, то сейчас — за пять миллионов плюс ещё 500 тысяч в качестве оплаты технического райдера. Такое предложение она делает к майским праздникам.