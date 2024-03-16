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16 марта, 17:05

Лолита рассказала, когда вернётся на сцену после сорванного юбилейного тура

SHOT: Лолита пока не собирается возвращаться на эстраду после сорванного тура

Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Лолита посетила музыкальную премию "Виктория", где номинирована на звание "певица года". Об этом сообщает SHOT. Артистка рассказала о своих планах.

Лолита рассказала, какая у неё любимая песня у Shaman. Видео © SHOT

Лолита призналась, что пока не планирует возвращаться на сцену после сорванного юбилейного тура по России. Певица пояснила, что надела маску на церемонию после похода к стоматологу. Лолита также отметила, что любит творчество Shaman (Ярослав Дронов), и назвала любимую песню — "Я русский".

На вопрос журналиста, когда Лолита снова порадует поклонников своим присутствием, певица отметила, что находится на пенсии и это её устраивает.

Лолита вышла на публику впервые после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой
Лолита вышла на публику впервые после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой

Напомним, ранее общественники добились полной отмены юбилейного тура Лолиты. Таким образом они хотели проучить певицу за участие в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, которую, помимо Лолиты, посетило множество звёзд. Певица долго молчала, однако после общественного давления нарушила паузу и записала видеообращение в социальных сетях.

Дарья Нарыкова
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