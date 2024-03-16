Лолита рассказала, когда вернётся на сцену после сорванного юбилейного тура

Лолита посетила музыкальную премию "Виктория", где номинирована на звание "певица года". Об этом сообщает SHOT. Артистка рассказала о своих планах.

Лолита рассказала, какая у неё любимая песня у Shaman. Видео © SHOT

Лолита призналась, что пока не планирует возвращаться на сцену после сорванного юбилейного тура по России. Певица пояснила, что надела маску на церемонию после похода к стоматологу. Лолита также отметила, что любит творчество Shaman (Ярослав Дронов), и назвала любимую песню — "Я русский".