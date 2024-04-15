Лолита рассказала, как Пугачёва "влепила" ей после "голой вечеринки"
Лолита рассказала, что Пугачёва призывала её быть умнее после "голой вечеринки"
Лолита Милявская и Алла Пугачёва, 2011 год. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Антон Белицкий
Певица Лолита Милявская рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачёва "влепила" ей после "почти голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. По словам 60-летней Милявской, Примадонна сказала ей, что надо было быть умнее в этом возрасте.
"После вечеринки Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала, что надо было быть умнее уже в этом возрасте. И опять мне нечего возразить. И опять мудрый совет старшей подруги", — отметила Милявская в интервью Ксении Собчак, опубликованном на её ютуб-канале.
Также Лолита рассказала, что однажды сильно обиделась на Пугачёву из-за сравнения с собачкой. Это произошло на одной из генеральских дач, где остановилась Примадонна во время стадионных гастролей. Как-то вечером молодой Лолите, которая также участвовала в концертах, предложили выпить.
"И что-то меня понесло. То есть я уже была хороша. И я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: с тобой так же весело, как с моей покойной собачкой Жужей. Это была обида на долгие года", — призналась артистка.
К слову, сегодня Пугачёвой исполняется 75 лет.
Напомним, у Лолиты начались проблемы после участия в скандальной "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой в декабре. Общественники добились отмены юбилейного тура артистки, а сама она долго отмалчивалась, пока не решила записать видеообращение. Певица признавалась, что пока не собирается возвращаться на сцену. Однако сегодня стало известно, что Лолита вернулась к частным выступлениям, но подняла цену на миллион рублей.