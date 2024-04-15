Лолита рассказала, как Пугачёва "влепила" ей после "голой вечеринки"

Певица Лолита Милявская рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачёва "влепила" ей после "почти голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. По словам 60-летней Милявской, Примадонна сказала ей, что надо было быть умнее в этом возрасте.

"После вечеринки Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала, что надо было быть умнее уже в этом возрасте. И опять мне нечего возразить. И опять мудрый совет старшей подруги", — отметила Милявская в интервью Ксении Собчак, опубликованном на её ютуб-канале.

Также Лолита рассказала, что однажды сильно обиделась на Пугачёву из-за сравнения с собачкой. Это произошло на одной из генеральских дач, где остановилась Примадонна во время стадионных гастролей. Как-то вечером молодой Лолите, которая также участвовала в концертах, предложили выпить.

"И что-то меня понесло. То есть я уже была хороша. И я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: с тобой так же весело, как с моей покойной собачкой Жужей. Это была обида на долгие года", — призналась артистка.