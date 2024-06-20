Окрошка по-сталински: секретный рецепт блюда из СССР, которым кормили великого вождя
Лето, жара — аппетита совсем нет! Но на холодную окрошку место в животе обязательно найдётся. Это блюдо всегда любил и простой народ, и даже великий вождь. Вот только обычную окрошку Сталин не ел, у него был особенный рецепт, о котором мы обязательно расскажем.
Тайный рецепт советской окрошки — такую любил сам Сталин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova, onajourney
Сталину были доступны любые блюда, но в летний зной он всегда выбирал окрошку. Лишь она была спасением от жары. Но обычную окрошку Иосифу Виссарионовичу никогда не подавали. Мало кто знает, но вождь всегда отличался тонким вкусом и абы что не ел. Еда должна была обладать особенными и интересными вкусовыми качествами. Life.ru готов раскрыть секрет приготовления окрошки по-сталински, записывайте!
Окрошка по-сталински с необычными ингредиентами
В рецепт окрошки для вождя СССР входили секретные ингредиенты. Фото © Wikipedia / U.S. Signal Corps photo
Окрошка — не просто блюдо, это символ русской кухни, который способен оживить самые скучные и жаркие летние дни. Этот холодный суп сочетает в себе свежесть овощей, аромат зелени, нежность мяса и освежающий вкус кваса или кефира.
Чтобы приготовить окрошку вождя по рецепту из СССР, вам понадобятся:
- отварной картофель (4 штуки);
- отварные яйца (4 штуки);
- редис (5 штук);
- свежие огурцы (3–4 штуки);
- укроп и петрушка (по 1 пучку каждой);
- зелёный лук (1 пучок);
- домашний квас;
- сметана (200 граммов);
- горчица (1 столовая ложка);
- соль, перец (по вкусу);
- варёное мясо говядины или курицы (300 граммов).
Тайный рецепт окрошки в СССР: добавляем сметану и горчицу
Как в домашних условиях приготовить окрошку по-сталински: рецепт СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Приготовление окрошки не займёт много времени и не вызовет сложностей! Вот пошаговый рецепт окрошки по-сталински:
- Для начала сварите картофель и яйца, очистите от кожуры и скорлупы и нарежьте кубиками.
- Нарежьте такими же кубиками редис и огурцы.
- Зелень необходимо нарезать как можно мельче.
- Мясо можете резать чуть крупнее.
- После того как все ингредиенты превратились в кубики, хорошо смешайте их в большой миске.
- Добавьте к овощам сметану, горчицу и не забудьте посолить и поперчить.
- Готовую смесь залейте необходимым количеством кваса и перемешайте.
- Уберите готовую окрошку в холодильник на 2 часа.
- Готово!
Благодаря добавлению сметаны и горчицы окрошка приобретает необычный вкус и насыщенность. Также важно выбрать хороший домашний квас, который является ключевым ингредиентом блюда!
В окрошку можно добавлять разные продукты и экспериментировать
В окрошку можно добавлять солёные грибы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislav Samoylik
На самом деле вариаций приготовления окрошки очень много! Вот некоторые из них:
- Окрошка с солёными грибами. Всё, как в обычном рецепте, нужно лишь добавить солёные грибы.
- Окрошка с кальмаром. Вместо колбасы или мяса к стандартным ингредиентам порежьте кальмара и добавьте чуточку хрена.
- Окрошка с сёмгой и айраном. Этот вариант холодного супа делается исключительно на айране. Мясо также заменяется сёмгой, а остальное остаётся без изменений.
Как видите, сколько людей, столько и вкусов. Иногда можно даже не догадываться, что привычное блюдо можно приготовить абсолютно по-разному. Но пробовать всегда стоит, возможно, новый рецепт окажется в разы вкуснее старого! Ранее Life.ru поделился необычными идеями для приготовления крем-супов.