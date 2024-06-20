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Окрошка по-сталински: секретный рецепт блюда из СССР, которым кормили великого вождя

Лето, жара — аппетита совсем нет! Но на холодную окрошку место в животе обязательно найдётся. Это блюдо всегда любил и простой народ, и даже великий вождь. Вот только обычную окрошку Сталин не ел, у него был особенный рецепт, о котором мы обязательно расскажем.

20 июня, 15:30
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Тайный рецепт советской окрошки — такую любил сам Сталин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova, onajourney

Тайный рецепт советской окрошки — такую любил сам Сталин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova, onajourney

Сталину были доступны любые блюда, но в летний зной он всегда выбирал окрошку. Лишь она была спасением от жары. Но обычную окрошку Иосифу Виссарионовичу никогда не подавали. Мало кто знает, но вождь всегда отличался тонким вкусом и абы что не ел. Еда должна была обладать особенными и интересными вкусовыми качествами. Life.ru готов раскрыть секрет приготовления окрошки по-сталински, записывайте!

Окрошка по-сталински с необычными ингредиентами

В рецепт окрошки для вождя СССР входили секретные ингредиенты. Фото © Wikipedia / U.S. Signal Corps photo

В рецепт окрошки для вождя СССР входили секретные ингредиенты. Фото © Wikipedia / U.S. Signal Corps photo

Окрошка — не просто блюдо, это символ русской кухни, который способен оживить самые скучные и жаркие летние дни. Этот холодный суп сочетает в себе свежесть овощей, аромат зелени, нежность мяса и освежающий вкус кваса или кефира.

Чтобы приготовить окрошку вождя по рецепту из СССР, вам понадобятся:

  • отварной картофель (4 штуки);
  • отварные яйца (4 штуки);
  • редис (5 штук);
  • свежие огурцы (3–4 штуки);
  • укроп и петрушка (по 1 пучку каждой);
  • зелёный лук (1 пучок);
  • домашний квас;
  • сметана (200 граммов);
  • горчица (1 столовая ложка);
  • соль, перец (по вкусу);
  • варёное мясо говядины или курицы (300 граммов).

Тайный рецепт окрошки в СССР: добавляем сметану и горчицу

Как в домашних условиях приготовить окрошку по-сталински: рецепт СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Как в домашних условиях приготовить окрошку по-сталински: рецепт СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Приготовление окрошки не займёт много времени и не вызовет сложностей! Вот пошаговый рецепт окрошки по-сталински:

  1. Для начала сварите картофель и яйца, очистите от кожуры и скорлупы и нарежьте кубиками.
  2. Нарежьте такими же кубиками редис и огурцы.
  3. Зелень необходимо нарезать как можно мельче.
  4. Мясо можете резать чуть крупнее.
  5. После того как все ингредиенты превратились в кубики, хорошо смешайте их в большой миске.
  6. Добавьте к овощам сметану, горчицу и не забудьте посолить и поперчить.
  7. Готовую смесь залейте необходимым количеством кваса и перемешайте.
  8. Уберите готовую окрошку в холодильник на 2 часа.
  9. Готово!

Благодаря добавлению сметаны и горчицы окрошка приобретает необычный вкус и насыщенность. Также важно выбрать хороший домашний квас, который является ключевым ингредиентом блюда!

В окрошку можно добавлять разные продукты и экспериментировать

В окрошку можно добавлять солёные грибы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislav Samoylik

В окрошку можно добавлять солёные грибы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislav Samoylik

На самом деле вариаций приготовления окрошки очень много! Вот некоторые из них:

  1. Окрошка с солёными грибами. Всё, как в обычном рецепте, нужно лишь добавить солёные грибы.
  2. Окрошка с кальмаром. Вместо колбасы или мяса к стандартным ингредиентам порежьте кальмара и добавьте чуточку хрена.
  3. Окрошка с сёмгой и айраном. Этот вариант холодного супа делается исключительно на айране. Мясо также заменяется сёмгой, а остальное остаётся без изменений.

Как видите, сколько людей, столько и вкусов. Иногда можно даже не догадываться, что привычное блюдо можно приготовить абсолютно по-разному. Но пробовать всегда стоит, возможно, новый рецепт окажется в разы вкуснее старого! Ранее Life.ru поделился необычными идеями для приготовления крем-супов.

Авторы
Дана Третьякова
Дана Третьякова
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