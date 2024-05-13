5 шикарных, но доступных рецептов крем-супов на случай, когда захотелось чего-то необычного
В нашем повседневном меню порой не хватает разнообразия и новизны. Крем-супы — это отличный способ разнообразить рацион и добавить в вашу кулинарную жизнь нотку изысканности. Life.ru собрал 5 рецептов, которые вас точно не разочаруют.
Обложка © Кадр из мультфильма "Рататуй", режиссёры Брэд Бёрд, Ян Пинкава, сценаристы Брэд Бёрд, Ян Пинкава, Джим Капобьянко / Kinopoosk
Неважно, ищете вы утешения в классических вкусах или стремитесь к кулинарным открытиям. В этой подборке вы найдёте пять рецептов, которые удовлетворят любого гурмана. Здесь каждый суп способен стать звездой вашего стола — только успевайте готовить!
1. Крем-суп из брокколи с чесночными гренками
Рецепт крем-супа из брокколи с чесночными гренками. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Когда за окном холодно или просто хочется чего-то тёплого и уютного, идеальным выбором станет крем-суп из брокколи. Этот суп не только согревает, но и насыщает ваш организм полезными витаминами. Чесночные гренки добавляют блюду пикантности и хруста, делая его идеальным для семейного ужина или тёплого обеда.
Ингредиенты
- Брокколи — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Сливки 10% — 200 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Белый хлеб — 2 ломтика
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Мускатный орех — щепотка
Рецепт крем-супа из брокколи с чесночными гренками
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанные лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте предварительно разделённую на соцветия брокколи, обжаривайте всё вместе ещё несколько минут.
- Залейте воду так, чтобы она слегка покрывала овощи, и варите до мягкости брокколи.
- Используя блендер, превратите суп в нежный крем. Верните на огонь, влейте сливки, добавьте специи и доведите до кипения.
- Для гренок нарежьте хлеб кубиками и подрумяньте на сковороде с маслом и измельчённым чесноком.
- Подавайте суп с гренками сверху.
2. Крем-суп из шампиньонов с тимьяном
Как приготовить крем-суп из шампиньонов с тимьяном? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Нежный крем-суп из шампиньонов с ароматом тимьяна — это настоящее кулинарное наслаждение. Грибы придают супу насыщенный вкус, а тимьян усиливает его ароматные нотки. Это блюдо подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола, добавляя изысканности любому приёму пищи. Обязательно сохраните рецепт, ведь вас будут просить им поделиться!
Что нужно для супа из шампиньонов с тимьяном
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки 10% — 200 мл
- Куриный бульон — 600 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Тимьян — 1 веточка
- Соль, перец — по вкусу
Как готовить суп из шампиньонов с тимьяном
- Грибы и лук нарежьте и обжарьте на масле до готовности.
- Добавьте бульон и тимьян, варите до мягкости грибов.
- Измельчите смесь блендером до кремообразного состояния.
- Влейте сливки, подогрейте до кипения, но не кипятите.
- Подавайте, украсив веточкой тимьяна.
3. Пикантный томатный крем-суп с базиликом
Лёгкий томатный крем-суп с базиликом. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Пикантный томатный крем-суп с нотками свежего базилика идеально подходит для тех, кто ищет лёгкие и освежающие блюда. Томаты обогащают суп ярким красным цветом и витаминами, а базилик добавляет летнего настроения. А ещё этот суп — отличный способ добавить в рацион больше овощей. Вот его рецепт.
Ингредиенты
- Спелые томаты — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежий базилик — небольшой пучок
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Сливки — 150 мл
- Сахар — 1 ч.л.
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт томатного супа с базиликом
- Томаты залейте кипятком, затем опустите в холодную воду и снимите кожицу.
- На оливковом масле обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок.
- Добавьте томаты и тушите под крышкой десять минут.
- Взбейте смесь блендером до однородности, добавьте сливки, сахар, специи и доведите до кипения.
- Подавайте с нарезанным базиликом.
4. Сырный крем-суп с копчёным беконом
Сырный крем-суп с копчёным беконом — насыщенный вкус для истинных гурманов. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Сырный крем-суп с копчёным беконом — это настоящий кулинарный восторг. Сочетание сливочного сыра и ароматного бекона создаёт богатый и утончённый вкус, который оставит незабываемые впечатления у каждого, кто попробует это блюдо.
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Копчёный бекон — 100 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Куриный бульон — 750 мл
- Сливки — 100 мл
- Сливочное масло — 2 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт сырного крем-супа с копчёным беконом
- Картофель и лук сварите в бульоне до готовности.
- Бекон нарежьте и обжарьте до хрустящей корочки.
- Суп пробейте блендером, добавьте сыр, сливки и бекон, доведите до кипения.
- Подавайте, посыпав сверху беконом.
5. Крем-суп из моркови с имбирём
Рецепт крем-супа из моркови с имбирём. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Крем-суп из моркови с добавлением имбиря — это не только вкусное, но и чрезвычайно полезное блюдо. Имбирь придаёт супу лёгкую остроту и специфический аромат, делая его идеальным выбором для обеда или ужина. Давайте разберёмся, как его готовить.
Ингредиенты супа из моркови с имбирём
- Морковь — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Имбирь — 20 г
- Вегетарианский бульон — 600 мл
- Сливки 10% — 150 мл
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль, молотый перец — по вкусу
Как готовить суп из моркови с имбирём
- Морковь и лук нарежьте, обжарьте на масле вместе с тёртым имбирём.
- Добавьте бульон и варите до мягкости моркови.
- Пробейте блендером до кремообразного состояния.
- Влейте сливки, доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
- Подавайте, украсив зеленью или дополнительной щепоткой имбиря.
Эти рецепты подтверждают, что даже из самых обычных продуктов можно создать настоящее кулинарное произведение искусства, которое будет радовать вас и ваших близких. Приготовьте любой из предложенных супов и убедитесь, что высокая кухня доступна каждому — стоит только постараться.