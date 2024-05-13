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5 шикарных, но доступных рецептов крем-супов на случай, когда захотелось чего-то необычного

В нашем повседневном меню порой не хватает разнообразия и новизны. Крем-супы — это отличный способ разнообразить рацион и добавить в вашу кулинарную жизнь нотку изысканности. Life.ru собрал 5 рецептов, которые вас точно не разочаруют.

13 мая, 16:30
Обложка © Кадр из мультфильма "Рататуй", режиссёры Брэд Бёрд, Ян Пинкава, сценаристы Брэд Бёрд, Ян Пинкава, Джим Капобьянко / Kinopoosk

Обложка © Кадр из мультфильма "Рататуй", режиссёры Брэд Бёрд, Ян Пинкава, сценаристы Брэд Бёрд, Ян Пинкава, Джим Капобьянко / Kinopoosk

Неважно, ищете вы утешения в классических вкусах или стремитесь к кулинарным открытиям. В этой подборке вы найдёте пять рецептов, которые удовлетворят любого гурмана. Здесь каждый суп способен стать звездой вашего стола — только успевайте готовить!

1. Крем-суп из брокколи с чесночными гренками

Рецепт крем-супа из брокколи с чесночными гренками. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рецепт крем-супа из брокколи с чесночными гренками. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда за окном холодно или просто хочется чего-то тёплого и уютного, идеальным выбором станет крем-суп из брокколи. Этот суп не только согревает, но и насыщает ваш организм полезными витаминами. Чесночные гренки добавляют блюду пикантности и хруста, делая его идеальным для семейного ужина или тёплого обеда.

Ингредиенты

  • Брокколи — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Белый хлеб — 2 ломтика
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Мускатный орех — щепотка

Рецепт крем-супа из брокколи с чесночными гренками

  1. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанные лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета.
  2. Добавьте предварительно разделённую на соцветия брокколи, обжаривайте всё вместе ещё несколько минут.
  3. Залейте воду так, чтобы она слегка покрывала овощи, и варите до мягкости брокколи.
  4. Используя блендер, превратите суп в нежный крем. Верните на огонь, влейте сливки, добавьте специи и доведите до кипения.
  5. Для гренок нарежьте хлеб кубиками и подрумяньте на сковороде с маслом и измельчённым чесноком.
  6. Подавайте суп с гренками сверху.

2. Крем-суп из шампиньонов с тимьяном

Как приготовить крем-суп из шампиньонов с тимьяном? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как приготовить крем-суп из шампиньонов с тимьяном? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Нежный крем-суп из шампиньонов с ароматом тимьяна — это настоящее кулинарное наслаждение. Грибы придают супу насыщенный вкус, а тимьян усиливает его ароматные нотки. Это блюдо подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола, добавляя изысканности любому приёму пищи. Обязательно сохраните рецепт, ведь вас будут просить им поделиться!

Что нужно для супа из шампиньонов с тимьяном

  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Куриный бульон — 600 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Тимьян — 1 веточка
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить суп из шампиньонов с тимьяном

  1. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на масле до готовности.
  2. Добавьте бульон и тимьян, варите до мягкости грибов.
  3. Измельчите смесь блендером до кремообразного состояния.
  4. Влейте сливки, подогрейте до кипения, но не кипятите.
  5. Подавайте, украсив веточкой тимьяна.

3. Пикантный томатный крем-суп с базиликом

Лёгкий томатный крем-суп с базиликом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Лёгкий томатный крем-суп с базиликом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пикантный томатный крем-суп с нотками свежего базилика идеально подходит для тех, кто ищет лёгкие и освежающие блюда. Томаты обогащают суп ярким красным цветом и витаминами, а базилик добавляет летнего настроения. А ещё этот суп — отличный способ добавить в рацион больше овощей. Вот его рецепт.

Ингредиенты

  • Спелые томаты — 800 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежий базилик — небольшой пучок
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Сливки — 150 мл
  • Сахар — 1 ч.л.
  • Соль, перец — по вкусу

Рецепт томатного супа с базиликом

  1. Томаты залейте кипятком, затем опустите в холодную воду и снимите кожицу.
  2. На оливковом масле обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок.
  3. Добавьте томаты и тушите под крышкой десять минут.
  4. Взбейте смесь блендером до однородности, добавьте сливки, сахар, специи и доведите до кипения.
  5. Подавайте с нарезанным базиликом.

4. Сырный крем-суп с копчёным беконом

Сырный крем-суп с копчёным беконом — насыщенный вкус для истинных гурманов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сырный крем-суп с копчёным беконом — насыщенный вкус для истинных гурманов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сырный крем-суп с копчёным беконом — это настоящий кулинарный восторг. Сочетание сливочного сыра и ароматного бекона создаёт богатый и утончённый вкус, который оставит незабываемые впечатления у каждого, кто попробует это блюдо.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Копчёный бекон — 100 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Куриный бульон — 750 мл
  • Сливки — 100 мл
  • Сливочное масло — 2 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу

Рецепт сырного крем-супа с копчёным беконом

  1. Картофель и лук сварите в бульоне до готовности.
  2. Бекон нарежьте и обжарьте до хрустящей корочки.
  3. Суп пробейте блендером, добавьте сыр, сливки и бекон, доведите до кипения.
  4. Подавайте, посыпав сверху беконом.

5. Крем-суп из моркови с имбирём

Рецепт крем-супа из моркови с имбирём. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рецепт крем-супа из моркови с имбирём. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Крем-суп из моркови с добавлением имбиря — это не только вкусное, но и чрезвычайно полезное блюдо. Имбирь придаёт супу лёгкую остроту и специфический аромат, делая его идеальным выбором для обеда или ужина. Давайте разберёмся, как его готовить.

Ингредиенты супа из моркови с имбирём

  • Морковь — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Имбирь — 20 г
  • Вегетарианский бульон — 600 мл
  • Сливки 10% — 150 мл
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль, молотый перец — по вкусу

Как готовить суп из моркови с имбирём

  1. Морковь и лук нарежьте, обжарьте на масле вместе с тёртым имбирём.
  2. Добавьте бульон и варите до мягкости моркови.
  3. Пробейте блендером до кремообразного состояния.
  4. Влейте сливки, доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
  5. Подавайте, украсив зеленью или дополнительной щепоткой имбиря.

Эти рецепты подтверждают, что даже из самых обычных продуктов можно создать настоящее кулинарное произведение искусства, которое будет радовать вас и ваших близких. Приготовьте любой из предложенных супов и убедитесь, что высокая кухня доступна каждому — стоит только постараться.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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