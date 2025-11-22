Нежнейшая селёдка под шубой: от классики до роллов и тирамису. Удивите гостей Оглавление Как выбрать селёдку для салата Вечная классика — базовый рецепт селёдки под шубой Ингредиенты Шаг 1: отвариваем овощи и яйца Шаг 2: подготавливаем сельдь Шаг 3: подготавливаем лук Шаг 4: натираем ингредиенты Шаг 5: собираем салат Шаг 6: отправляем салат настаиваться Селёдка под шубой в виде роллов Ингредиенты Шаг 1: отвариваем и натираем всё необходимое Шаг 2: разделываем и нарезаем сельдь Шаг 3: готовим свекольную основу Шаг 4: выкладываем начинку Шаг 5: скручиваем ролл Шаг 6: подаём к столу Закусочный чизкейк из селёдки под шубой Ингредиенты Шаг 1: подготавливаем ингредиенты Шаг 2: собираем основу чизкейка Шаг 3: готовим свекольный желейный топпинг Шаг 4: собираем и украшаем чизкейк Шаг 5: снимаем форму и подаём к столу Селёдка под шубой в стиле тирамису от Ивлева Ингредиенты Шаг 1: готовим основу из картофеля Шаг 2: перемалываем свёклу в пудру Шаг 3: делаем крем из сельди Шаг 4: собираем салат Топ-5 советов от опытных кулинаров и домохозяек Отваривайте овощи в кожуре Запекайте овощи для более яркого вкуса Замаринуйте лук Майонез в кондитерском мешке Не бойтесь экспериментировать! Селёдка под шубой давно стала символом праздничного застолья. Life.ru предлагает попробовать сразу три варианта необычной подачи любимого салата: в формате роллов, чизкейка и тирамису. Гарантируем привычный вкус, знакомый с детства, и оригинальный вид. 22 ноября, 06:01 Селёдка под шубой в виде роллов — рецепт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sokor Space

Как выбрать селёдку для салата

К заглавному ингредиенту легендарного салата нужен особый подход. Не каждая селёдка достойна носить свекольно-майонезную шубу, и вот несколько критериев, по которым можно выбрать ту самую, которая годится на праздничный стол.

Отдайте предпочтение не расфасованной в вакуум селёдке, а настоящей, бочкового посола. Заодно внимательно рассмотрите рассол: он должен быть прозрачным и слегка желтоватым, без мути и неприятного запаха.

Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова советует в первую очередь обращать внимание на глаза и жабры. У хорошей селёдки глаза чистые, слегка выпуклые, не мутные и не красные, а жабры — светло-розовые, упругие, без неприятных запахов. Кожица должна быть целой, без повреждений, с серебристым отливом и лёгким голубоватым оттенком на спинке. А вот сильная заветренность, желтизна на брюшке, коричневый налёт («ржавчина») и резкий запах говорят о том, что рыба старая, испорченная или неправильно хранилась.

Если есть возможность, проведите тест-драйв — нажмите пальцем на тушку. Если ямка быстро исчезает, значит, селёдка свежая.

Вечная классика — базовый рецепт селёдки под шубой

Классический рецепт селёдки под шубой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Перед кулинарными экспериментами на всякий случай напомним, как готовится селёдка под шубой в «базовой комплектации».

Ингредиенты

Для легендарного салата по классическому рецепту нам понадобятся:

Слабосолёная сельдь — 400 г

Картофель — 300 г

Морковь — 200 г

Свёкла — 300 г

Куриное яйцо — 4 штуки

Репчатый лук — 100 г

Майонез — 100 г

Зелёный лук — по вкусу.

Шаг 1: отвариваем овощи и яйца

Тщательно моем свёклу, картофель и морковь, а вот кожуру не счищаем. Отвариваем овощи в разных кастрюлях (или последовательно), но не смешиваем в одной: морковь варим около 20 минут, картофель — 30–35 минут, а свёклу — не менее одного часа. Проверяем овощи на готовность, протыкая их ножом или шпажкой: они должны входить в мякоть легко и мягко.

Параллельно отвариваем яйца вкрутую (около 8–10 минут после закипания).

Сливаем горячую воду и даём всем отварным ингредиентам полностью остыть.

Шаг 2: подготавливаем сельдь

Какую сельдь выбрать для селёдки под шубой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Аккуратно разделываем сельдь, снимаем кожу и тщательно удаляем все кости. Для этого удобно использовать кулинарный пинцет, который позволяет извлечь даже самые мелкие косточки. Готовое очищенное филе нарезаем небольшими кубиками примерно в один см.

Шаг 3: подготавливаем лук

Репчатый лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Чтобы убрать лишнюю горечь, ошпариваем крутым кипятком и даём воде стечь.

Шаг 4: натираем ингредиенты

Очищаем отварные овощи от кожуры, яйца — от скорлупы и вооружаемся крупной тёркой. Натираем свёклу, картофель, морковь и яйца в разные миски.

Порядок слоёв в селёдке под шубой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Azimov 007

Шаг 5: собираем салат

Выкладываем все ингредиенты слоями на блюдо через кулинарное кольцо или в глубокий салатник в следующей последовательности: половина натёртого картофеля; нарезанная сельдь; лук; остальной картофель; морковь; яйца; свёкла; майонез. Все слои, кроме лука и селёдки, промазываем майонезом.

Шаг 6: отправляем салат настаиваться

Готовый салат убираем в холодильник для пропитки минимум на два часа, а в идеале — на всю ночь. Можно накрыть его пищевой плёнкой, чтобы он не подсыхал.

Перед подачей украшаем салат мелко нарезанным зелёным луком.

Селёдка под шубой в виде роллов

Если есть рыба, то из неё можно приготовить роллы. Водоросли нори не понадобятся — их с успехом заменит свёкла.

Ингредиенты

Для селёдки под шубой в формате роллов нам потребуются:

Сельдь — 100 г

Свёкла — 2 штуки

Крупный картофель — 1 штука

Яйцо — 1 штука

Лук репчатый — 1 штука

Морковь — 1 штука

Зелёный лук — 10 г

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу.

Шаг 1: отвариваем и натираем всё необходимое

Начинаем всё по классике: отвариваем до готовности свёклу, картофель, морковь и яйца, очищаем и даём полностью остыть. Картофель, морковь и яйца натираем на крупной тёрке в отдельные миски.

Шаг 2: разделываем и нарезаем сельдь

Разделываем сельдь на филе, тщательно удаляя все кости, и нарезаем длинными аккуратными брусочками.

Шаг 3: готовим свекольную основу

Нарезаем 1–1,5 свёклы на тонкие слайсы, остатки натираем на мелкой тёрке. Берём циновку для роллов, накрываем её пищевой плёнкой и выкладываем на неё слайсы свёклы, формируя прямоугольный пласт. Поверх него распределяем тёртую свёклу.

Шаг 4: выкладываем начинку

Натёртый картофель выкладываем поверх свёклы, немного отступив от края, и промазываем майонезом. Сверху распределяем морковь, а затем — яйца. Поверх всех слоёв выкладываем брусочки селёдки и перья зелёного лука, формируя плотную линию вдоль края с начинкой.

Шаг 5: скручиваем ролл

Аккуратно приподнимая край пищевой плёнки (она должна остаться на циновке), начинаем плотно скручивать ролл от края с селёдкой, придавая ему форму рулета. Заворачиваем его в фольгу и убираем в холодильник на несколько часов для пропитки и уплотнения.

Селёдка под шубой в виде роллов — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smspsy

Шаг 6: подаём к столу

Перед подачей аккуратно освобождаем ролл от фольги, нарезаем его острым влажным ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра и выкладываем на тарелку.

Закусочный чизкейк из селёдки под шубой

Выглядит как настоящий чизкейк, розовый и нежный, но на вкус — та самая селёдка под шубой, знакомая с детства.

Ингредиенты

Для селёдки под шубой в стиле чизкейка нам потребуются:

Сельдь — 1 штука

Свёкла — 750 г

Картофель — 400 г

Яйцо — 3 штуки

Лук репчатый — 1 штука

Пастоподобный сыр — 200 г

Желатин быстрорастворимый — 25 г

Уксус столовый 9% — 1 столовая ложка

Морковь — 400 г

Сахар — 1 чайная ложка

Майонез — по вкусу

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Также понадобятся два кулинарных кольца с разницей диаметра в один см (например, 20 и 21 см). Большое кольцо должно быть с дном.

Шаг 1: подготавливаем ингредиенты

Начинаем подготовку как для классической селёдки под шубой. Картофель, морковь, свёклу и яйца отвариваем до готовности, очищаем и даём полностью остыть, после чего картофель, морковь и яйца натираем на крупной тёрке в разные миски. Лук очищаем, нарезаем мелкими кубиками и заливаем маринадом из воды, столового уксуса и сахара. Сельдь разделываем на филе, убираем кости и нарезаем на аккуратные небольшие кубики.

Шаг 2: собираем основу чизкейка

Берём большое дно и форму меньшего диаметра (например, 20 см). Смазываем бортики и дно растительным маслом для удобства последующего извлечения. Выкладываем слоями: картофель (его плотно утрамбовываем); соус из майонеза и части сыра; сельдь; лук; яйца; соус; морковь. Осторожно утрамбовываем и убираем в холодильник для стабилизации.

Шаг 3: готовим свекольный желейный топпинг

Заливаем быстрорастворимый желатин небольшим количеством тёплой воды и оставляем набухать на 10 минут. После этого аккуратно прогреваем желатин на медленном огне или на водяной бане до температуры примерно 60°C, постоянно помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся.

Очищенную отварную свёклу измельчаем в блендере до состояния однородного пюре. Затем добавляем к нему сыр и снова пробиваем блендером. В получившуюся массу вливаем растворённый желатин и тщательно всё перемешиваем до однородности.

Шаг 4: собираем и украшаем чизкейк

Достаём основу из холодильника, аккуратно снимаем малое кольцо и устанавливаем большое. Заливаем свекольно-сырную массу с желатином в зазор между основой и стенкой большой формы, а также распределяем её по верху, создавая гладкую поверхность.

Убираем чизкейк в холодильник для полного застывания как минимум на 3–4 часа, а лучше на всю ночь.

Селёдка под шубой в виде чизкейка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kleymenov Valery

Шаг 5: снимаем форму и подаём к столу

Перед подачей проводим острым тонким ножом по внутреннему краю формы, чтобы отделить желейный топпинг от стенок, и аккуратно снимаем кольцо. Украшаем зелёным луком, нарезаем и подаём к столу.

Селёдка под шубой в стиле тирамису от Ивлева

Константин Ивлев, известный своей любовью к советской кухне, тоже не остался в стороне и придумал креативную подачу селёдки в стиле тирамису.

Как подать селёдку под шубой в виде тирамису — рецепт от Константина Ивлева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivlevchef

Ингредиенты

Для селёдки под шубой по рецепту шефа всея Руси нам потребуются:

Картофель — 9 штук

Филе сельди — 300 г

Молоко — ½ стакана

Чипсы из свёклы — 100 г

Майонез — 300 г

Лук хрустящий — 50 г

Микрозелень — 10 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Шаг 1: готовим основу из картофеля

Картофель моем, заворачиваем каждый клубень в отдельный лист фольги и отправляем в разогретую до 200°C духовку. Запекаем около 15 минут до мягкости. После этого даём ему полностью остыть в фольге, очищаем от кожуры и натираем на крупной тёрке. Выкладываем натёртую картошку в форму и тонким слоем наносим майонез.

Как запечь овощи для селёдки под шубой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rosamar

Шаг 2: перемалываем свёклу в пудру

Берём готовые свекольные чипсы и перемалываем их в кофемолке или блендере до состояния мелкой, однородной пудры.

Шаг 3: делаем крем из сельди

Отправляем филе сельди в чашу блендера, заливаем молоком и пробиваем до гладкой, однородной и кремообразной консистенции. Перекладываем получившийся крем в кондитерский мешок и делаем небольшой надрез на кончике.

Шаг 4: собираем салат

На картофельный слой с майонезом равномерно выкладываем слой готового хрустящего лука. Поверх выдавливаем красивыми завитушками селёдочный крем. Через сито аккуратно просеиваем сверху свекольную пудру, чтобы получилось красивое и ровное покрытие, и украшаем микрозеленью.

Топ-5 советов от опытных кулинаров и домохозяек

Отваривайте овощи в кожуре

В картофеле в мундире остаётся больше крахмала: он более клейкий, и основа для шубы получится крепче. Морковь и свёкла, сваренные в кожуре, сохраняют цвет, витамины и минеральные вещества.

Запекайте овощи для более яркого вкуса

Каждый овощ (свёклу, картофель и морковь) заверните в фольгу (если она плотная, то хватит одного слоя, если тонкая — нужен двойной) и поставьте запекаться в духовку при температуре 180 °С. Это займёт примерно 1–2 часа в зависимости от размера клубней.

Замаринуйте лук

Попробуйте потратить 15 минут на маринование лука — и вы кардинально улучшите вкус салата. Просто залейте нарезанный лук смесью воды, столового уксуса и сахара. Эта нехитрая процедура смягчит его резкий вкус и запах, наделив вместо этого приятной кислинкой и аппетитным хрустом. В результате салат заиграет новыми, более изысканными и сбалансированными нотами.

Майонез в кондитерском мешке

Чтобы не переборщить с майонезом, выкладывайте его не ложкой, а через кондитерский мешок (можно сеточкой).

Не бойтесь экспериментировать!

Один тонкий слой тёртого кисло-сладкого яблока привнесёт в салат свежую ноту и выгодно подчеркнёт сладость овощей. Для ещё более кардинального преображения замените сельдь на слабосолёную сёмгу — технология та же, а вкус получается совершенно новым. Смелые эксперименты с копчёной сельдью, красной икрой или даже креветками открывают безграничный простор для кулинарной фантазии.

Как видите, знакомая с детства селёдка под шубой — это не просто дань традициям, а безграничное пространство для кулинарных экспериментов. Роллы, чизкейк или тирамису — каждая из этих интерпретаций сохраняет душу классического блюда, но облачает её в новую, эффектную форму. Попробуйте воплотить один из этих рецептов — и вы убедитесь, что даже самая традиционная закуска может стать главным гастрономическим открытием праздника.

Авторы Божена Зажицкая