Курбан-байрам 2026: точная дата, как делить мясо и что можно и нельзя делать в праздник Оглавление Когда Курбан-байрам в 2026 году История праздника: жертвоприношение пророка Ибрахима Суть и духовный смысл Курбан-байрама Традиции и обряды (что делают мусульмане в этот день) Праздничное омовение и намаз Жертвоприношение: правила и условия Распределение мяса жертвенного животного Как празднуют Курбан-байрам в России Специальные площадки для забоя скота в городах Поздравления с Курбан-байрамом в 2026 году Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда Курбан-байрам в 2026 году? Обязательно ли приносить в жертву животное? Можно ли заколоть корову вместо барана? Кто должен совершать жертвоприношение? Можно ли заказать жертвоприношение через интернет? Является ли Курбан-байрам выходным в Москве? Можно ли заколоть животное самому в домашних условиях? Можно ли заменить жертвоприношение денежным пожертвованием? Что делать со шкурой жертвенного животного? В какое время суток лучше совершать жертвоприношение? Можно ли закалывать животное ночью? Что можно и нельзя делать в Курбан-байрам? 19 мая, 22:15 Курбан-байрам в 2026 году: дата, когда намаз, как совершить жертвоприношение.

Когда Курбан-байрам в 2026 году

В 2026 году Курбан-байрам наступит 26 мая после заката. Основные праздничные мероприятия и намаз будут проходить 27 мая 2026 года. Традиционно праздник длится от 3 до 4 дней, в зависимости от страны и региональных особенностей, однако в некоторых странах и общинах торжества могут растягиваться до 14 дней.

Календарная привязка праздника связана с мусульманским лунным календарём: Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Этот день наступает примерно через 70 дней после Ураза-байрама, завершающего Рамадан.

Время праздничного намаза на Курбан-байрам в 2026. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

История праздника: жертвоприношение пророка Ибрахима

Курбан-байрам уходит корнями в историю пророка Ибрахима (Авраама), который получил от Всевышнего испытание — принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности и веры (сура 37 Корана). В момент, когда Ибрахим уже собирался исполнить повеление, Аллах объявил, что пророк прошёл испытание, и велел ему заколоть барана.

Жертвоприношение Ибрахима стало символом полной преданности и покорности Богу (от арабского слова «покорность» произошло название религии — ислам) и готовности пожертвовать самым ценным ради высшей цели.

Курбан-байрам вошёл в практику в 623 году н. э., на второй год хиджры. Причём пророк Мухаммад совершал жертвоприношение лично.

Также Курбан-байрам называют днём окончания хаджа. Хадж — паломничество в Мекку — один из столпов ислама, по возможности мусульманин обязан осуществить его хотя бы раз в жизни.

Традиционно его совершают в Зуль-хиджа — в месяц, на который выпадает праздник, — и заканчивают паломничество как раз в Курбан-байрам.

Накануне праздника, в день Арафа, те, кто в хадже, совершают стояние на горе Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. На горе нужно достоять до заката солнца, повторяя молитвы и слушая проповеди. Если человек не посетил Арафат, его хадж считается невыполненным.

Верующим, которые в день Арафа находятся дома, рекомендуется по возможности держать пост до захода солнца. Закончить домашние дела следует также в светлое время суток. В день праздника до рассвета мужчины совершают полное омовение, надевают чистую, желательно новую, одежду и идут в мечеть на молитву. Женщины остаются дома и готовят праздничный стол.

Суть и духовный смысл Курбан-байрама

Курбан-байрам — это не просто ритуальное жертвоприношение, а глубокий духовный праздник, объединяющий веру, милосердие и заботу о ближних. Главная идея праздника — проявление преданности Богу через конкретные действия и укрепление моральных ценностей.

Праздник напоминает мусульманам о следующих принципах:

Преданность и доверие к Богу — вера проверяется готовностью жертвовать тем, что дорого.

Милосердие и забота о бедных — часть жертвенного животного обязательно передаётся нуждающимся, что укрепляет социальную справедливость.

Духовное очищение — Курбан-байрам совпадает с завершением хаджа, символизируя обновление души, прощение грехов и укрепление связи с Аллахом.

Семейные и общинные связи — праздник объединяет родственников и соседей, способствует укреплению общественных уз и взаимопомощи.

В Курбан-байрам принято устраивать застолья. Фото © ТАСС / Василий Александров

Традиции и обряды (что делают мусульмане в этот день)

Праздничное омовение и намаз

Перед началом торжеств мусульмане совершают полное омовение (гусль), символизирующее очищение тела и души. После этого следует праздничный намаз, который проводится ранним утром 27 мая 2026 года.

Главной особенностью праздничной молитвы служит её коллективное совершение. Верующие мужчины отправляются в мечеть для выполнения праздничного намаза.

Праздничный намаз допускается совершать в промежутке между восходом солнца и началом полуденной (зухр) молитвы. Но в большинстве случаев его стараются прочитать сразу после восхода солнца — в 2026 году для центральной России это временной промежуток после 4 часов утра.

Жертвоприношение: правила и условия

Одним из центральных обрядов праздника служит жертвоприношение животного — курбан.

Основные правила совершения жертвоприношения:

Обязанность по закалыванию животного во время Курбан-байрама накладывается на мусульман, которые обладают нисабом (необходимый минимум средств, который должен находиться у человека в свободном обращении).

Животное должно быть здоровым и соответствовать возрастным требованиям (обычно не моложе одного года для овец и двух лет для коров и верблюдов). Животное нельзя бить, мучить, показывать ему нож.

Приносится один курбан за семью. Если у человека есть возможность, то он может заколоть несколько жертвенных животных: от себя​ и от имени близких,​ усопших или для пророка Мухаммада. Если жертвоприношение совершается за живого человека, то обязательно нужно его разрешение, иначе заклание не принимается. От имени умершего человека жертву приносят члены семьи. Если совершающим жертвоприношение является женщина, то она может попросить кого-либо из мужчин принести в жертву животное от её имени.

Жертвоприношение производится после праздничного намаза в светлое время суток. Желательно совершить его в первый день праздника. Верующему желательно совершить его самому или присутствовать при этом.

Мясо делится на три части: одна часть — себе, вторая — родственникам и друзьям, третья — нуждающимся. Из части мяса жертвенного животного, которую семья оставляет себе, готовятся праздничные блюда. В первый день праздника обычно готовят что-то из печени и сердца. Во второй день на бульоне из бараньих голов и голяшек варят суп, также делают тушёное мясо. В третий день на столах мусульман появляются супы из бараньих костей, плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак, чучвара и многие другие традиционные блюда.

Как правильно совершить жертвоприношение на Курбан-байрам. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Распределение мяса жертвенного животного

Одна из ключевых традиций Курбан-байрама — милостыня и распределение мяса жертвенного животного.

После забоя животного мясо делится на три равные части:

Для себя — часть остаётся дома и самим совершившим закалывание.

Для родственников и друзей — подарки из мяса укрепляют родственные узы и связи между людьми.

Для нуждающихся — обязательная часть, направленная на помощь бедным и сиротам, что делает Курбан-байрам праздником милосердия.

Раздача мяса бедным имеет духовный смысл: она символизирует бескорыстие, сострадание и внимание к тем, кто в этом нуждается. В современных условиях часть населения может использовать организации и мечети для передачи мяса, что облегчает процесс и делает его более безопасным и организованным.

Что готовят на Курбан-байрам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RauL C7

Как празднуют Курбан-байрам в России

В России Курбан-байрам отмечается мусульманами всех возрастов и национальностей с учётом региональных особенностей и местного законодательства.

В ряде субъектов России, где проживает значительное количество мусульман, Курбан-байрам является официальным выходным. В республиках Татарстан, Башкортостан, в Чечне, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Крыму день праздника объявляется официальным выходным. В Дагестане в 2026 году выходными объявлены дни с 27 по 29 мая.

Специальные площадки для забоя скота в городах

Для соблюдения санитарных норм и безопасности муниципалитеты многих городов России организуют специальные площадки для забоя скота. Места оборудованы с учётом гигиенических требований и норм безопасности. Забой осуществляется профессионалами, что минимизирует риски для здоровья и соблюдает исламские каноны.

Горожане, желающие совершить жертвоприношение, могут заранее записаться на площадку или воспользоваться услугами специализированных организаций, которые занимаются курбаном и доставкой мяса нуждающимся.

В крупных городах такие площадки особенно актуальны, так как позволяют мусульманам соблюсти религиозные традиции в условиях городской среды, не нарушая законов и санитарных правил.

Поздравления с Курбан-байрамом в 2026 году

Курбан-байрам — это время тёплых слов и внимания к близким, друзьям и соседям. Поздравления отражают уважение к традиции и духовный смысл праздника.

«С Курбан-байрамом! Пусть ваши дуа будут услышаны, а дом наполнен миром и счастьем!»

«Поздравляю с праздником жертвоприношения! Желаю здоровья, благополучия и радости вам и вашей семье»

«Ид аль-Адха мубарак! Пусть милосердие и доброта сопровождают вас весь год»

«Примите самые тёплые пожелания в светлый и добрый праздник Курбан-байрам! Пусть в семье царят любовь, здоровье и достаток. Процветания вам и вашим близким!»

«Наступил Курбан-байрам, плов готовят ароматный.

Поздравляю от души с этим днём невероятным!

Желаю, чтобы в ваш дом пришли радость и здоровье,

Пусть Аллах одарит величайшею любовью!»

«В большом почёте у мусульман

Добрый праздник Курбан-байрам.

Пусть ангелы зайдут в ваш в дом

И поселят радость в нём!

Пусть жертвоприношение

Подарит просветление.

Желаю счастья, здоровья,

Пусть сердце полнится любовью!»

Курбан-байрам 2026: выходной или нет. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда Курбан-байрам в 2026 году?

Курбан-байрам начинается после заката 26 мая, основные празднования и намаз приходятся на 27 мая.

Обязательно ли приносить в жертву животное?

Жертвоприношение является крайне рекомендуемым действием для тех, кто имеет нисаб.

Можно ли заколоть корову вместо барана?

Да, это допустимо, главное — чтобы животное соответствовало требованиям ислама по возрасту и здоровью.

Кто должен совершать жертвоприношение?

Обычно курбан совершается на семью или отдельного человека, который способен приобрести животное и разделить мясо между нуждающимися, близкими и собой.

Можно ли заказать жертвоприношение через интернет?

Да, в России и других странах существуют специализированные организации и мечети, которые принимают заказы на курбан и обеспечивают соблюдение всех правил.

Является ли Курбан-байрам выходным в Москве?

В Москве праздник официально не является выходным. Но в ряде российских регионов Курбан-байрам — выходной.

Можно ли заколоть животное самому в домашних условиях?

Да, если есть необходимые навыки и соблюдены условия гигиены и исламские правила.

Можно ли заменить жертвоприношение денежным пожертвованием?

Нет, в исламе курбан совершается именно животным, если есть финансовая возможность.

Что делать со шкурой жертвенного животного?

Её можно оставить себе или отдать на благотворительность через мечеть. Продавать нельзя.

В какое время суток лучше совершать жертвоприношение?

После праздничного намаза, в светлое время суток, до захода солнца третьего дня праздника.

Можно ли закалывать животное ночью?

Нежелательно. Лучше делать это днём, после намаза, чтобы соблюсти традицию и правила безопасности.

Что можно и нельзя делать в Курбан-байрам?

В праздничные дни непременно нужно накрыть стол, позвать в гости родных и близких и посетить их самим, раздать милостыню. Милостыня и помощь бедным — один из столпов ислама. В Курбан-байрам запрещено ругаться, сквернословить, отказывать кому-либо в милостыне или помощи. Также нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом — этот день надо провести в поклонении.